Красивый, чистый, безопасный: Гидропарку собираются вернуть былое великолепие

На Венецианском острове прошла очередная толока: волонтеры собрали несколько тонн мусора

Киевский Гидропарк стал чище: третью субботу подряд неравнодушные киевляне выходят на толоку, чтобы расчистить любимое место отдыха.

«Собрали целый прицеп с мусором! Уже третья толока подряд, и каждую субботу вывозим мусор из парка «Гидропарк». Спасибо всем волонтерам за помощь и коммунальным службам за технику и людей», – написал на своей странице в «Фейсбуке» и.о. директора КП «Гидропарк» Олег Челомбитько.

Как известно, последние десятилетия были не лучшим временем для столичного Гидропарка: некогда благоустроенный остров превратился в полузаброшенную свалку, где рядом с коммерческими пляжами и заведениями общепита разной степени сомнительности соседствуют заросшие аллеи и горы мусора. Тем не менее, у Гидропарка есть шанс на возрождение: в конце 2018 года киевская горадминистрация выделила средства на проект землеотвода для организации на Венецианском острове культурно-развлекательной туристической зоны.

Олег Челомбитько, назначенный недавно исполняющим обязанности директора КП «Гидропарк», уверен, что у парка большое будущее.

«Мы хотим вернуть киевлянам тот Гидропарк, которым он был когда-то, – чистый, благоустроенный и безопасный. В начале августа мы договорились с КП «Муниципальна варта» – с этой недели она начинает патрулировать остров, и люди смогут отдыхать, не переживая за свою безопасность. По поводу чистоты: я хочу еще раз сказать огромное спасибо волонтерам, которые откликнулись на нашу просьбу и каждую субботу приходят помогать убирать территорию. Кроме этого, мы планируем провести тщательную ревизию коммунального имущества и проверить законность договоров с арендаторами. Изучаем документы и по итогу будем смотреть, с кем будем продлевать договора, а с кем нет», – говорит Челомбитько.

По его словам, этот процесс должен быть закончен к зиме. Очищенный от мусора и незаконных «наливаек» Гидропарк руководство планирует превратить в современную рекреационную зону.

«Венецианский остров идеально подходит и для спортивных, и для культурно-музыкальных мероприятий. Те же рок-фестивали иногда сложно провести в городе – жителям соседних домов мешает шум. А Гидропарк для этого – идеальное место», – утверждает Олег Челомбитько.

Залиште свою думку!