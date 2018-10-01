“Кращою книгою України” хочуть стати 122 видання
Цього року для участі у конкурсі “Краща книга України” у 10 номінаціях надійшло 122 видання від 44 видавців.
Перелік творів оприлюднено на веб-сайті Держкомтелерадіо.
Наказом Держкомтелерадіо від 19.09.2018 року № 628 затверджено новий склад журі конкурсу.
Конкурс проводиться щороку Державним комітетом телебачення і радіомовлення України з метою сприяння розвитку вітчизняного книговидання, удосконалення традицій вітчизняної книговидавничої справи, підвищення ролі книги в суспільстві, популяризації сучасних технологій її художнього оформлення та поліграфічного виконання.
На конкурс подаються книжкові видання, видані в Україні у період з 1 вересня попереднього року до 30 серпня поточного року.
Оголошення результатів та вручення дипломів переможцям конкурсу відбудуться у грудні цього року під час проведення Київської міжнародної книжкової виставки «Книжкові контракти».
За матеріалами bukvoid.com.ua