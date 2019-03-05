КРАДЕНИЙ ЛІС В ІНТЕРНЕТІ ВОДИТЬСЯ

Непевна ситуація в країні з президентськими виборами, знову виносить на поверхню діячів старих часів. І лісова галузь – не виняток. Ті, хто вигідно прилаштувалися в системі влади часів Януковича чи Кучми нині з надією поглядають на рейтинги кандидатів, сподіваючись повернутися до влади на хвилі електоральних маніпуляцій.

Нагадаємо, ЗМІ вже писали про масові спроби відсторонених керівників держлісгоспів поновитися на своїх посадах через суди. Рішення судів, звісно, коментувати в нас заборонено. Але розповісти про мотивацію, принаймні найбільш одіозних діячів, поки що, зможемо. І сьогодні – про тих, кому кортить покерувати системою електронних торгів деревиною.

Сумський бізнесмен Данило (Даніїл, як він себе називає) Маландій нині судиться з ДП «ЛІАЦ». Нагадаєм – це структурний підрозділ Державного агентства лісових ресурсів, що відповідає за облік заготовленої деревини. Це тільки частина функцій «Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру». Нині «ЛІАЦ» має статус і головного оператора Єдиної державної системи електронного обліку деревини. На сайті держпідприємства зручно і швидко можна звірити походження кожного дерева, заготовленого в українському лісі, – за біркою, номером авто, яке перевозить деревину, чи за ТТН.

А судиться сумський бізнесмен, нівроку собі, щоби повернути групі впливових колег фактичний контроль за електронними торгами. На думку пана Маландія, «ЛІАЦ» два роки тому начебто незаконно запропонував власний програмний продукт для проведення електронних торгів торгів. Бачте, програма здалася схожою на розробку сумчан. Щоби ситуація була зрозуміліша, фактично, сумські бізнесмени судяться з державою Україна за право збирати процент із кожної угоди в системі електронних торгів, яка за останні кілька років стала чи не найвагомішим майданчиком для закупівлі деревини. Наміри амбітні і вельми корисні для бізнесменів. Та чи корисні вони для всіх учасників ринку, відтак і для держави, спробуємо розібратися.

Справа Маландія

Данило Маландій з’явився в лісовій галузі з легкої руки Володимира Шульги – екс-нардепа від «Батьківщини» до революції гідності. І вже тепер сумнозвісного губернатора

Сумської області, яким той пропрацював буквально рік, доки не попався на рейдерських скандалах та спробі взяти хабаря в підприємців. Звісно, Володимира Шульгу можна зарахувати до «колишніх» із певною пересторогою. Але за оборудками він міг би дати фору багатьом чиновникам часів донецьких. Найгучніша з них – систематичний збір коштів місцевих підприємців через благодійні фонди. Одним із яких якраз і був благодійний фонд «Засулля» Данила Маландія. Тож не дивно, що навіть у суді за обвинуваченням у корупції пан Маландій завзято бився за екс-губернатора.

Ще на момент депутатства Шульги в парламенті 7-го скликання пан Маландій був помічником майбутнього губернатора. І власником із півдесятка ТОВок, що займалися торгівлею. І саме за губернаторства Шульги кількість фірм перейшла у якість, коли Маландій отримав можливість організувати «Сумську ресурсну біржу».

Та зі своїм партнером Миколою Яковлевим наповнити, так би мовити, «матеріальною сутністю», як-от спільні деревообробні бізнеси ТОВ «Домінанта» чи «Валерія СП».

Забігаючи наперед – нині «ТОВка», разом з афілійованими ТОВ «Укрєвро-агроекспорт», «Імперія лісу» та «Вуд левел» – фігуранти кримінальної справи про незаконний експорт необробленої сировини. А простіше кажучи, необробленого лісу, мораторій на продаж якого так гаряче нині обстоює «експерт» і «активіст» Даніїл Маландій. Також, особливо послідовно та люто, новоспечений лісовий спеціаліст бореться зі «зловживаннями» в роботі біржових аукціонів деревини. Натомість, натякаючи на власну порядність, разом з ексклюзивним авторським правом на систему електронних торгів у країні.

Право маю?

Саме через право власності на програмний продукт «Система електронних торгів» насправді і воює з усією лісовою галуззю сумський бізнесмен. І воювати, насправді, є за що, бо з кожної копійки продажів деревини на електронних аукціонах кілька років тому Маландій із партнерами отримував окремим платежем 0,25 відсотка роялті. У масштабах країни – мільйони, з перспективою зростання до десятків. Тож логічне запровадження державної системи електронних торгів дуже засмутило наших діячів. Окрім уже згаданої судової тяганини з ДП «ЛІАЦ» та профільним міністерством, нині група бізнесменів на чолі з Маландієм, не підбираючи методів воюють із регіональними біржами, зокрема СТБ «Сумиагрорпромбіржа». Аргументуючи протистояння «неправильністю» всіх бірж, за винятком рідної ТСБ «Сумська ресурсна біржа». У хід йде все. Залякування керівництва бірж-конкурентів, судова тяганина, використання так званих «екоактивістів», тиск через різноманітні наглядові ради, куди було заведено потрібних людей разом із самим Маландієм. Пан Маландій називає своїх конкурентів корупціонерами – разом із нинішнім губернатором Сумщини, а також керівництвом усієї лісової галузі.

На злодієві й шапка горить…

Приблизно так окреслив діяльність Даніїла Маландія заступник директора Сумської товарної біржі Олег Шестак в інтерв’ю регіональним ЗМІ. З його слів, підконтрольна Даніїлу Маландію та його партнеру Миколі Яковлєву «Сумська ресурсна біржа» не лише прагне отримувати авторські платежі з кожної торгової операції. А й застосовують механізми мінімізації відпускної ціни необробленої деревини для державних лісгоспів. Фірми, яким «вдається» отримати найнижчу ціну легко ідентифікувати. Це все та ж «Домінанта» Яковлєва, а також належні Маландію ТОВ «Агрофермпостачання». А щоби конкуренти не плуталися під ногами, через дивне рішення підконтрольної Сумської організації роботодавців деревообробного та меблевого виробництва, проводять торги, в яких дають можливість брати участь лише «своїм». Тоді як порядок проведення торгів регламентується єдиним документом: положенням, затвердженим Наказом №42 Держагентства лісових ресурсів. Згідно з ним, у торгах мають право брати участь усі без винятку юрособи, зареєстровані в установленому законодавством порядку, бажаючі придбати необроблену деревину. До того ж, відслідкувати хід торгів на сайті «Сумської ресурсної біржі» практично неможливо. І тільки пізніше стало відомо – увесь обсяг деревини був розподілений між чотирма афілійованими ТОВ.

Як це виглядає на практиці можемо дізнатися з інформації, наданої нашим інсайдером:

Крива політика

Чого не відібрати у пана Маландія – це вміння маніпулювати думкою громади. Бізнесмен уже давно зрозумів: чим більше крику «тримай злодіїв», тим легше самому чинити оборудки. Тож не дивно, що за його ініціативи й у Сумах, і в Києві мало не щотижня відбуваються прес-конференції, де він та його «експерти» розвінчують корупцію в лісовій галузі. Якщо ж зайти на сторінку пана Маландія у «Фейсбук», то можна переглянути цілі серіали про жахливі зловживання лісових чиновників. Щоправда, ви там ніколи не знайдете перелік будинків, автомобілів та земельних ділянок цього пана, зареєстрованих на нього та його родичів на Сумщині та Харківщині, мільйонів доларів, прихованих за розписками про видані ним кредити та цілою павутиною пов’язаних між собою фірм та фірмочок, зайнятих реалізацією дерева, скупленого через підконтрольну біржу.

Звісно, не знайти серед гнівних відеозвернень Даніїла Маландія інформації, у скільки кровних йому обходиться діяльність таких активістів, як депутат Сумської облради Віктор Дубинко, який до раптової купівлі квартири в такій собі ТОВ «Валерія СП» (тієї самої, яка належить Маландію та Яковлєву) раптом став великим борцем із корупцією в лісовій сфері. А може секрет активності новоспеченого борця криється у вартості проданої йому квартири в Сумах площею 80 квадратів за ціною(!!!!) 6500 доларів?

Зрозуміло, що наш герой надто багато вклав у схеми та схемочки, щоби просто працювати за єдиними чесними правилами. Та й покровителі на столичному рівні, про яких ми поки не згадуємо, не дадуть відійти від справ. Єдине, що може зупинити переможну ходу «колишніх» – це принциповість простих людей. Під час виборів та щодня.

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