Корупційні схеми Міноборони: суд триває

16 червня об 11-й годині Винницький адміністративний суд продовжить розгляд позову екс-заступника голови Генштабу генерал-лейтенанта Хижого проти Міністерства оборони України

Справа розглядається вже місяць, і за цей термін генерал Хижий встиг оприлюднити декілька неприємних для Міноборони фактів, включаючи викриття корупційних схем при закупівлі форми «артикул-2701». Нагадаємо, що саме через цю форму з низькоякісної синтетики у 2015 році на Яворівському полігоні загинув від опіків підполковник Ігор Ширинський.

Крім того, Хижий звинувачує міністра оборони Степана Полторака та його заступників у халатності та непрофесіоналізмі, які призвели до вибухів військових складів у Сватовому та Балаклеї. За словами Хижого, перед вибухами у Сватовому він провів по лінії Генштабу інспекцію місцевих складів і попередив керівництво Міністерство оборони про неналежне зберігання боєприпасів та можливість диверсії. Однак необхідних заходів Міноборони не вжило, а натомість після катастрофи у Сватовому Полторак звільнив самого Хижого під приводом «невиконання умов контракту».

У судовій суперечці колишньому заступнику голови Генштабу протистоїть юридичний департамент Міністерства оборони, який намагається спростувати пред’явлені звинувачення.

У п’ятницю, 16 червня очікується найцікавіша стадія судового процесу – дебати сторін. Не виключено, що генерал Хижий далеко не вичерпав свій запас фактів, і на нас чекають нові сенсаційні викриття щодо підпільних схем Міноборони.

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