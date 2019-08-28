КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В УМАНИ: ЗА МЭРА ГОРОДА ВЗЯЛИСЬ В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Буквально за месяц до еврейского Нового года (Рош ха-Шана), когда десятки тысяч хасидов приезжают в Умань к могиле цадика Нахмана, на Банковой занялись скандальной историей, которая происходит в этом городке Черкасской области. Как ранее писала Lenta.UA, уже более 10 лет Иудейская религиозная община Брацлавских хасидов борется за право строительства в Умани еврейского мемориального комплекса – одного из крупнейших в Украине еврейских духовных центров. Также там запланировано строительство синагоги вместимостью 30 000 человек. Данный комплекс должен быть возведен неподалеку от могилы рабби Нахмана. Однако из-за действий властей Умани, строительство так и не было начато: чиновники горсовета принялись требовать от еврейской общины взятку, а не получив денег, начали менять целевое назначение земельного участка, где должны были построить комплекс.

Основатель и глава ортодоксальной еврейской Торговой Палаты (Нью-Йорк) Дуви Хоник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с тем, чтобы тот урезонил местных коррупционеров. «Они требуют 300 тысяч долларов себе в карман. У нас есть все документы, но они хотят изменить зонирование и отдать землю под парк, если они не получат эти доллары», – заявил он.

Во время встречи с министром абсорбции Израиля Зевом Элькиным Дуви Хониг и другие представители общины хасидов жаловались на коррупцию в городе Умань и то, как они блокируют разрешение на строительство.

В результате Хонику удалось встретиться с Зеленским во время визита в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. «Президент сказал, что он лично займется этим делом», – отметил представитель еврейской общины.

Стоит напомнить, что ранее, во время встречи в Днепре с министром внутренних дел Израиля Арье Дери, Зеленский отметил важность кардинального улучшения ситуации в Умани, как одного из туристических и духовных центров в Украине. «Я хочу сделать Умань маленьким Иерусалимом, как по инфраструктуре, так и по развитию», – заявил он израильской делегации.

Как сообщает сайт Umanshalom.co.il, уже на прошлой неделе президент Украины направил специальную делегацию в Умань. Возглавил данную группу помощник президента Андрей Ермак, который в команде Зеленского отвечает за международные вопросы. Ермак в срочном порядке вызвал мэра Умани Александра Цербия на закрытое заседание, в ходе которого огласил ему выговор на глазах многих присутствовавших гостей.

После поездки в Умань Ермак сообщил Дуви Хонигу о том, что президент создает специальную рабочую группу по борьбе с коррупцией в Умане, а администрация Зеленского хочет продемонстрировать эффективность работы и навести мосты с евреями США. В свою очередь Дуви Хониг пригласил советника Зеленского встретиться с еврейской общиной в Соединенные Штаты Америки

Уже в ближайшие дни команда президента официально начнет работать в Умани. Помимо ситуации с коррупцией также будет проработан план по улучшению инфраструктуры города, в который будут включаться новые дороги, создание современной больницы, строительство туристической инфраструктуры, а также развитие отельного бизнеса.

Палки в колеса вполне может поставить мэрия Умани, которая явно заинтересована в том, чтобы получать откаты на всех объектах строительства. Впрочем, в случае досрочных местных выборов, есть высокая вероятность, что нынешний мэр слетит с должности. Как показал последний скандал, разгоревшийся вокруг строительства мемориального комплекса, о коррупции в Умани уже говорят не только представители еврейской общины, но и местные жители, которым ситуация в городе явно надоела.

Иван Сергиенко

По матеиалам “ЛЕНТА.ЮА“