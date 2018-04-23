Консерва ФСБ или финансовый “гений”?

Народный депутат от БПП Павел Ризаненко живет в элитных апартаментах, где раньше, при Януковиче, базировалась «теневая прокуратура» Артема Пшонки.

Ризаненко, которого во время проживания в России называли «ЗЕЗА», пользуется люксовым Porsche Cayenne. Все это и много других благ записано теперь не на избранника от БПП.

Клуб успешных и богатых в Украине «Верховный Совет» является местом, куда попасть обычному рядовому гражданину практически нереально. Тут работают успешные, а главное богатые, очень богатые деятели. Именно они определяют, как будет жить до этого времени самая бедная страна Европы и по каким законам будут жить ее граждане. Правда, и сами законописцы должны жить по этим правилам, но опытные люди знают: из любой неудобной ситуации можно найти выход. Прятать свое настоящее состояние депутатов вынуждает то, что очень не просто объяснить тем же обычным рядовым гражданам, которые их в тот же клуб «Верховный Совет» и делегировали, откуда же взялись эти деньги.

Сами же украинцы уже давно привыкли к тому, что периодически их избранники попадают на законодательный крючок. Последние годы украинцы уже не удивляются так называемым сенсационным разоблачениям. Так вот жители Броваров о двойной жизни украинского политикума говорят просто.

Кстати, о Броварах. Стотысячный город рядом со столицей со своими успехами и промахами. Около месяца тому назад в одной из местных газет появилась интересная информация. Касается она Народного депутата от 97-го округа Павла Ризаненка, который баллотировался от этого же города. Так вот, в газетной информации речь идет о том, что депутат не такой уж и честный. Цитируем: «Павлу Александровичу приходится содержать жену и двоих дочек на какие-то 103 тыс. гривен в месяц».

Тяжеловато наверное. При среднем уровне заработной платы в Украине в 5 тысяч гривен семья Ризаненков получает свыше 20-ти таких средних зарплат ежемесячно. Так и до перевыполнения своей предвыборной программы недалеко. Павел Розенко всем не ленивым и недалеким на собственном примере демонстрирует, как «каждый работающий, не экономя на продуктах и одежде, на месячную заработную плату сможет купить холодильник или стиральную машину; рядовая семья на протяжении 3-х лет будет иметь возможность купить автомобиль, на протяжении 10 – жилье по месту жительства». А всем остальным, наверное, нужно усерднее работать и не плакаться. И хватит искать ответ, почему у «слуги народа» получается жить «по-новому», а у самого народа – нет.

Дальше в материале пишут об интересных подробностях из жизни народного избранника: о деньгах, квартирах, автомобилях и России. Отдельное внимание уделяется такому себе оффшорному скандалу при участии Ризаненка.

К слову, кроме родственных и земельных отношений, Ризаненка с отчимом связывают еще и финансовые оффшорные схемы. Именно гражданин Артюх Г.П. является учредителем и реальным собственником (бенефициаром) ООО«ЛУКА ДЕВЕЛОПМЕНТ». Его взнос в уставной капитал этого Общества составляет не много не мало 13 млн. грн., что по курсу на дату несения составляло около 2 млн. долларов США.

Но самое интересное дальше. Среди других конечных владельцев этой компании фигурируют гражданин Белиза Бредли Метью и гражданка Республики Сейшелы (Сейшельские Острова) Джина Килиндо. Эти фамилии хорошо известны специалистам по регистрации оффшорных компаний за границей. В свое время, убегая из Украины, именно на такого себе Бредли Метью зарегистрировал все свои медиа-активы «младоолигарх» Сергей Курченко.

Попробуем разобраться и мы. Но все по порядку.

Во-первых, декларации. В 2015 году, во время войны (!), от продажи недвижимости в России Павел Ризаненко получил около шестисот тысяч долларов США. На украинские гривны это составляет в пересчете порядка пятнадцати миллионов. Сама форма декларации не предусматривает определения, какое именно имущество является источником получения таких доходов.

Цитируем: «Позволим себе небольшое предположение. Не доход ли от продажи своих крымских квартир указал Павел Александрович в декларации за 2015 год? Напомним, что согласно данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Ризаненко имел три шикарные квартиры на побережье в элитном районе возле Ялты вместе с российскими олигархами. Действительно странно. Если задекларированный доход касается именно этих квартир, то доходы, полученные из оккупированного Крыма, он считает доходом от Российской Федерации?

Если же доходы касаются другой российской недвижимости нардепа, то возникает вопрос – откуда у него появились эти объекты? Ведь в декларации Павла Ризаненка за 2014 год никаких «квадратных метров» в России нету. Кстати, в свое время, чтобы реализовать себя как профессионала, Ризаненко вынужден был покинуть Украину.

С 1999 по 2005 года он сменил четыре российские компании, и на удивление, каждая из них, по утверждению экспертов, имеет прямое отношение к ФСБ России.

Уже после возвращения с ФСБ-шных контор Ризаненко был избран депутатом Броварского городского совета. Выдвигался под крылом партии Сергея Тигипко «Сильная Украина».

В Верховный Совет Ризаненко шел уже с другим лидером – в 2012 году стал Народным депутатом, представляя партию «УДАР».

Воистину, русские деньги – лучшая путевка в жизнь!

Сегодня Павел Ризаненко называет себя беспартийным , правда на самом деле он входит в парламентскую фракцию Петра Порошенка.

В самой декларации народного избранника указано, что проживает он вместе с семьей в Броварах.

Кстати, если верить декларации, у Павла Ризаненка есть всего две квартиры. Одна площадью 57 кв. метров, другая – свыше 200. Также Нардеп владеет небольшим гаражом на три элитных автомобиля. Правда, согласно данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, квартиры площадью свыше 200 кв. метров у Павла Ризаненка нету. Есть все те же квартиры в Ялте. Тут на помощь приходит мама народного избранника Любовь Ризаненко. Если верить документам, женщина очень обеспеченная. В ее собственности – свыше 11 объектов недвижимости. Это и квартиры и частные дома.

По адресу г. Киев, ул. О. Гоначара, 35 находится элитная новостройка. В этом доме цена за один квадратный метр жилья – больше трех тысяч долларов. И, как оказалось, мама народного избранника в 2014 году получила тут квартиру. Именно этот же дом по адресу ул. О. Гоначара, 35 в Киеве в свое время называли теневой прокуратурой. Тут сын экс-генпрокурора Пшонки Артем принимал так называемую дань от прокуроров со всех областей Украины. Сегодня же тут живут богатые и влиятельные. И один из апартаментов принадлежит маме Павла Ризаненка.

Каждый день с центрального двора отсюда выезжают десятки люксовых автомобилей. Среди них есть и Porsche Cayenne, зарегистрированный на маму Павла Ризаненка. Один день им управляет его жена Ольга Петренко, а на следующий день видим за рулем и самого Народного депутата. И так каждое утро. В то время, как указано на официальном сайте Павла Ризаненка, он проживает в городе Бровары, а не в центре Киева в элитной новостройке.

А заработной платы Нардепа на содержание трех автомобилей премиум класса, еще и оплату коммуналки в квартире площадью 200 квадратных метра явно может не хватить. Здесь, наверное, без помощи родственников не обойтись. Но, похоже, мамина квартира в центре Киева также подойдет.

Возвращаемся к так называемому оффшорному скандалу народного избранника. Конечным бенефициаром предприятия есть три лица. Двое иностранцев, которые помогали создавать оффшорные компании членам Панамского списка и муж мамы Павла Ризаненка – Григорий Артюх.

Он, так же как и мать народного избранника, – человек состоятельный, владеет более 10 объектами недвижимого имущества. Интересным моментом является то, что и мать и ее муж так сказать переписывали на себя десятки объектов недвижимости уже после 2012 года. Тоесть, уже когда Павел Ризаненко был Народным депутатом.

Что касается предприятия, которое ведут родственники Нардепа, то согласно документам муж матери Павла Ризаненка вложил в уставной капитал – 13 млн. гривен, что по курсу на дату внесения составляло почти 2 миллиона долларов США. Сам Нардеп свое участие в деятельности этой компании опровергает. Кроме того, за пару дней после записи этого интервью прямо во время заседания Верховного Совета Павел Ризаненко сам инициирует дозапись комментария в кулуарах. И даже если компания родственника Народного депутата правящей фракции со стартовым капиталом почти в 2 миллиона долларов не имеет отношения к самому народному избраннику, политолог Сергей Быков обращает внимание на другую тенденцию. Об открытости политики говорят и украинцы. Так, например, респонденты в Броварах отмечали, что было бы хорошо, если бы народные избранники таки воздерживались от соблазнов иметь огромное состояние. Конечно, получение немалых состояний, приобретенных вместе с мандатом, может и не стоит сравнивать. Как говорят в народе: успеха достигает тот, кто работает. Остается только спросить у Нардепа, не на ФСБ ли работает этот молодой недокурченко?

Недавно на форуме безопасности секретарь СНБО Александр Турчинов много говорил о российской угрозе. Так не пора ли СБУ проверить Павла Ризаненка на причастность к ФСБ и наличие российского паспорта?

Левко Вовчок, по материалам “БАГНЕТ“

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