Комитет избирателей назвал «горячие точки» на выборах

Комитет избирателей Украины прогнозирует возможные проблемные ситуации на выборах в нескольких округах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель. В «зоны риска» вошли округа: 20, 51, 73, 80, 107, 113, 182, 210.

В округе №20 на Волыни, по информации местных СМИ, выборы сопровождаются элементами криминализации избирательного процесса и попытками физического давления на представителей кандидатов (в частности, сообщалось о попытках физического давления и запугивания помощника одного из кандидатов)

Проблемы наблюдаются в избирательном округе No107 на Луганщине, в котором зарегистрировано четыре человека с фамилией Рыбалка (один из них – действующий народный депутат Украины, остальные неизвестные лица, вероятно выдвинутые его конкурентами). С начала избирательной кампании в округе одним из кандидатов системно раздаются продуктовые товары для граждан, а именно сахар. Также активно распространены материалы с признаками черного PR, в том числе, поддельные газеты от имени «Европейской солидарности» и Радикальной партии Олега Ляшко, в которых критикуется деятельность С. Рыбалки. По информации местных СМИ, в округе задействовано значительное количество так называемых титушок и представителей местного криминалитета, в частности, с оккупированных территорий.

По оценкам КИУ, главными проблемами во время избирательной кампании были: косвенный подкуп избирателей, порча апгитацийних материалов, незаконная агитация и распространение черного PR.

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