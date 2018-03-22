Кому достанется старейшая политическая партия Украины?

Сегодня на Банковой прошла акция против рейдерского захвата Социалистической партии Украины.

Данное мероприятие вполне может сыграть роль в приближающейся избирательной компании. Точка в чехарде глав СПУ Устенко-Кива внесет ясность в конфигурацию политических игроков неумолимо грядущих парламентских выборов.

По меркам быстро сменяющихся политических сезонов, появления новых лидеров и нарративов, казалось, что социалисты канули в глубины исторической бездны. Однако, такой долгоиграющий партийный проект, как Социалистическая партия Украины, обладающий колоссальным опытом политической деятельности, массовых акций и кулуарных коалиций, не мог остаться бесхозным.

Комментируя неожиданное для социалистов назначение на пост главы СПУ скандально известного советника министра внутренних дел Ильи Кивы законный лидер социалистов Петр Устенко заметил: «Никакого съезда не было. На политсовете нашей партии все единогласно подтвердили, что в областях конференции не проходили, делегатов не избирали, политсовет не собирался и повестку дня не утверждал, поэтому какие документы могли подаваться в Минюст? Новость о лидерстве в СПУ озвучил сам Кива на своей странице в Facebook. Документы, благодаря которым Кива получил этот статус, сфальсифицированы. Минюст внес данные в Единый реестр общественных формирований ночью, в не рабочее время».

«Топовые министры продолжают пользоваться «телефонным правом», – продолжает Петр Устенко, кумовство и коррупционное мышление – урвать любую выгоду из всего, к тому же подкреплённое безнаказанностью и вседозволенностью, продолжает быть основой государственного управления. Коррупция стремительно пожирает власть, пришедшую после Революции Достоинства. Документ Минюста был сфальсифицирован благодаря тому, что Кива являлся советником главы МВД Авакова, который, в свою очередь, «подключил» Петренко. Эти документы не соответствуют ни закону о политических партиях, ни уставу нашей партии, они сфальсифицированы. Там даже сфальсифицированы подписи людей, и у меня есть об этом нотариальное заверение”, – прокомментировал ситуацию журналистам Петр Устенко.

Первый секретарь СПУ Руслан Секела также дополнил: «Неизвестно, вносились ли какие-либо изменения в устав, но партийная атрибутика и печать «новому» руководству, «рейдернувшему» партию, не передавались». В свою очередь, 1-й секретарь Киевского областного комитета СПУ Эдуард Голодов заявил:

«Социалистическая партия стала жертвой «политического рейдерства со стороны Кивы и его покровителей – главы МВД Арсена Авакова и главы Минюста Павла Петренка.

Поэтому, сегодня мы вынуждены выйти под стены Администрации Президента в поисках правды и защиты. Мы просим Президента обратить внимание на то беззаконие, которое творят Аваков и Петренко, возмущает их абсолютная безнаказанность, их потенциальная возможность рейдернуть «приглянувшиеся» партии. Пострадать может любой человек».

Эдуард Голодов сообщил также о начале голодовки под стенами АП, чтобы привлечь внимание Президента Петра Порошенка и не допустить рейдерский захват Социалистической партии Украины.

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