Компания SIXT: прокат автомобилей со столетней историей

Многие думают, что аренда авто в Европе – недавнее изобретение. На самом деле все началось более 100 лет назад, когда Мартин Сикст в 1912 году открыл свой небольшой бизнес – компанию «Sixt Autofahrten und Selbstfahrer».

Многие думают, что аренда авто в Европе – недавнее изобретение. На самом деле все началось более 100 лет назад, когда житель Мюнхена Мартин Сикст в 1912 году открыл свой небольшой семейный бизнес – компанию «Sixt Autofahrten und Selbstfahrer». На тот момент в его гараже было всего два автомобиля Mercedes-Benz и один Luxus Deutz Landaulet.

Стараниями семьи бизнес быстро развивался, но в 1943 году Вермахт конфисковал весь автопарк – удалось спасти лишь один автомобиль. А во время бомбардировки в 1945 погиб Мартин Сикст, основатель фирмы. Бизнес был на грани катастрофы, но, сломить упорство семейства не удалось.

Настоящий успех пришел после Второй Мировой Войны – Ханс Сикст, сын основателя, в 1946 году переименовал компанию в «AutoSixt» и возобновил работу на трех авто, как в первые дни фирмы. К спасенному Мерседесу удалось добавить два армейских автотакси от американцев. А затем началось внедрение инноваций. Так, в 1948 году они создали первое в Европе радио-такси, а в 1967 – первый в Германии автолизинг. По сей день компанией руководят потомки ее создателя. Возможно, именно благодаря этому ей удалось сохранить верность традициям и безупречное немецкое качество сервиса.

Лидер мирового автопроката

Ориентация на клиента, знание всех его потребностей и желаний до мелочей, постоянное совершенствование и смелость при внедрении новшеств – вот та формула, которая помогла компании «SIXT» стать сегодня одной из лучших в мире на рынке проката авто. Подтверждение этому – получение в 2012 году в Лос-Анджелесе престижной в туристической отрасли награды. Более чем 10 тыс путешествующих по всему миру людей, пользующихся автопрокатом, приняли участие в опросе, организованном туристическим изданием «Premier Traveler». По его результатам компания была признана лучшей в мире на рынке аренды авто.

О том, что «SIXT» заслуживает самой высокой оценки свидетельствуют факты:

сервис от компании доступен сегодня более чем в 100 странах мира (подробнее со списком стран можно ознакомиться тут) и география постоянно расширяется;

клиентов готовы обслужить более 4,5 тысяч пунктов проката;

у компании роскошный автопарк, насчитывающий более чем 220 тысяч авто, каждый из которых эксплуатируется не более 2-х лет;

компания первой на рынке внедрила онлайн-сервис с поддержкой мобильных устройств.

«SIXT» в Украине

История работы компании в Украине – это 14 лет, в течение которых были открыты 27 пунктов проката в 10 крупных городах. Например, аренда авто в Киеве доступна на 7 станциях. В Украине, как и в любой другой стране, где присутствуют точки проката «SIXT», клиент и его желания – на первом месте. Именно поэтому маленькому семейному бизнесу удалось стать компанией №1 и уже более 50 лет удерживать это звание.

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