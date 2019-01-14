Компанія «Пластікс-Україна» вже 20 років впроваджує європейські стандарти бізнесу

Компанія «Пластікс-Україна» послідовно впроваджує європейські принципи та стандарти на українському ринку, оскільки саме такий підхід збільшує інвестиційний потенціал країни в цілому, додає передбачуваності та стабільності бізнесу.

Таку позицію висловив співвласник і генеральний директор компанії «Пластікс-Україна» Іренеуш Дерек, оцінюючи 20-річний досвід діяльності компанії на ринку України.

«Ще 20 років тому, розпочинаючи працювати в Україні, ми заявили, що будемо діяти по-білому, і хоча вести бізнес на таких засадах в Україні складно, ми взяли на себе відповідальність, змінюємо ситуацію разом з партнерами, ділимось досвідом запровадження європейських стандартів. Коли ми працюємо по-білому, ми отримуємо передбачуваність та стабільність, збільшується інвестиційний потенціал країни в цілому», – зазначив Іренеуш Дерек.

Компанія «Пластікс-Україна» є одним з найбільших платників податків в нашій країні. Зокрема, оборот компанії за 2018 рік склав майже 842 млн грн., сплачено податків – близько 144 млн. грн. (За позаминулий рік ці показники становили 800 млн грн.. та 131 млн. грн.. відповідно).

За словами І.Дерека, лише протягом останніх п’яти років кількість партнерів компанії в Україні зросла з 6 до 10 тис. Символічно, що ювілейний 2018 рік компанія оголосила партнерським, адже, як підкреслив генеральний директор, без партнерів не відбулася б і компанія «Пластікс-Україна», і важливо, що партнери-однодумці розглядають бізнес не тільки через призму комерційного успіху. Для того щоб відзначити партнерський внесок у розвиток бренду «Пластікс-Україна», і загалом бізнесу в Україні, компанія запустила багатосерійний відео-проект «Партнери — наше друге я». Серед героїв проекту — власники та керівники провідних компаній в Україні.

Окрім того, «Пластікс-Україна» підтримує важливі соціальні проекти. Серед її партнерів у соціальній сфері: «Мистецький Арсенал», музична премія YUNA, міжнародний науковий центр «Обсерваторія» на горі Піп Іван, Національний історико-архітектурний музей «Київська Фортеця», благодійні фонди «Запорука» і «Серце на долоні», дитячі будинки-інтернати, Посольство Республіки Польща в Україні й Польський Інститут у Києві, римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві, Католицький медіа-центр та багато інших.

Довідка: «Пластікс-Україна» має 23 підрозділи по Україні і як провідний дистриб’ютор полімерних матеріалів постачає продукцію з 20 країн, входить до найбільшої в Центральній та Східній Європі мережі компаній Plastics International, яка має понад 50 складів та офісів у Польщі, Молдові, Грузії, країнах Балтії та ін.

2013 року «Пластікс-Україна» стала ініціатором руху прозорого бізнесу України «Білі починають і виграють», що дало початок створення Української Бізнес Асоціації.

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