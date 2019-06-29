Командир героїчної 204-ї Севастопольської бригади Мамчур йде до Ради самовисуванцем

За словами Юлія Мамчура, він не хоче залежати від будь-яких політичних покровителів

Полковник повітряних сил ЗСУ Юлій Мамчур, який очолював спротив 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації проти «зелених чоловічків» у 2014 році, балотується до Верховної Ради по 93 виборчому округу (м. Переяслав, Рокитнянський, Ржищівський, Богуславський, Миронівський та Кагарлицький райони). Як повідомляють у прес-службі кандидата, Мамчур йде до парламенту самовисуванцем.

На початку 2013 року Юлій Мамчур був призначений командиром 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряного командування «Південь». Під час окупації російськими військами Криму у березні 2014 року полковник Мамчур та його бригада відмовилися перейти на бік окупантів. «Особовий склад бригади тактичної авіації в Бельбеку вірний народу України й військовій присязі, зі зброєю в руках готовий до захисту територіальної цілісності України», – процитував слова Мамчура глава медіа-центру Міноборони в Криму Владислав Селезньов 3 березня 2014 року.

Наступного дня бригада під командуванням Юлія Мамчура вирушила у «психологічну атаку» на окупантів, які захопили територію аеродрому Бельбек. Без зброї, під прапором України та прапором Севастопольської бригади тактичної авіації, українські військові рушили на російських вояків, які стріляли їм в ноги та в повітря. В результаті переговорів захоплену частину вдалося частково перебрати під контроль України.

На жаль, тогочасне керівництво Міноборони України проявило бездіяльність і не надало українським льотчикам збройної підтримки. 204-та бригада тактичної авіації самостійно здійснювала оборону аеродрому Бельбек, аж поки через нерівне співвідношення сил не вимушена була покинути його. Після штурму Бельбеку полковник Мамчур був захоплений окупантами та вивезений до військової в’язниці у Севастополі, де провів три з половиною дні в одиночній камері. Під час ув’язнення російські військові чинили на Мамчура психологічний тиск, переконуючи його зрадити військову присягу Україні й перейти на бік російської армії. У той же час бригада Мамчура заявила, що не залишить окуповану базу, поки їм не повернуть їхнього командира. 26 березня 2014 року окупанти були змушені звільнити полковника Мамчура разом з п’ятьма іншими захопленими українськими офіцерами. Після передислокації з Криму військова частина Юлія Мамчура перебазувалася до Миколаєва.

За особисту мужність і героїзм полковник Мамчур був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню та пам’ятним знаком «За воїнську доблесть». У тому ж 2014 році його було обрано народним депутатом України від Блоку Петра Порошенка. Однак на цих виборах Юлій Мамчур вирішив піти самовисуванцем.

За словами Мамчура, він не бажає брати участь у політичних розбірках заради місця біля бюджетного корита. Його мета – це працювати задля наведення ладу в Україні, і, перш за все, повного викорінення корупції у державному секторі.

«Я військовий і я не бажаю мати справу із пристосуванцями, які вдають, що боряться з корупцією, і в той же час намагаються присмоктатися до державних грошей. Тут не може бути жодних компромісів. В мене немає політичних покровителів, за мною не стоїть жоден олігарх. Маєтків і мільйонів доларів я теж не маю – хто хоче впевнитися, може подивитися мою декларацію на сайті НАЗК. Гроші на друк і розповсюдження інформаційних матеріалів для моєї виборчої кампанії я збираю по однодумцях. Всі, хто бажають, щоб я захищав інтереси виборців 93 округу, можуть перечислити кошти на рахунок: звіти про стан коштів на цьому рахунку будуть оприлюднюватися на моїй сторінці у «Фейсбуці», – заявив Юлій Мамчур.

Номер рахунку кандидата у народні депутати Верховної Ради України по 93 виборчому округу Юлія Мамчура:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЕВСКОЕ ГРУ, МИРОНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, МФО 321842, код ЄДРПОУ 14360570, рахунок №26431053000934.

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