Колишній регіонал оголосив догану майданівцю в річницю революції Гідності

У перший свій робочий день майданівець Бобровнік отримав догану від регіонала Пряхіна за репост у Фейсбуці.

Саме 21 листопада (вівторок) у річницю Революції Гідності, керівник переяславської сотні, що ночі проводила на Майдані і у 2013-2014 роках отримав ніж у спину від донецько-кримського регіонала голови Переяслав-Хмельницької РДА Андрія Пряхіна. Який відзначився останнім часом вживанням алкоголю з молоддю, підчас виконання російського блатного шансону на творчому районному конкурсі, що проходив за бюджетні кошти

Події відбувалися на апаратній нараді, яка розпочалася із вшанування учасників революції Гідності. Юрій Бобровнік як активний її учасник згідно сценарію святкової частини отримав (хоча апаратні завжди проходять у понеділок) вітальне слово. Дивіться його виступ.

Тільки ж офіційна частина завершилася. Голова адміністрації розпочав, зі слів свідків знищувати свого першого заступника, звинувативши його у тому, що він зробив репост посту який не подобається йому. Цей пост зарепостило більше 600 користувачів мережі Фейсбук.

Пост стосувався смерті студентки місцевого вишу від Менінгіту. Це друга смерть у місті Переяслав-Хмельницький від цієї хвороби. Проте офіційна влада про це уперто мовчить. В залі сиділи три головні лікарі району та троє інших лікарів. Троє інших лікарів, які є підлеглими головного лікаря Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні Володимира Якименка ( до речі, згідно декларації Якименко є офіційним мільйонером та власником престижного Джипа), по черзі, емоційно звинувачували Бобровніка у тому, що він поширює паніку та опаскуджує лікарню Якименка. Заступник головного лікаря, Лариса Казменчук, сказала, що легше пережити та отримати кулю в лоб на Майдані, ні ж витримати той тягар роботи, що витримують переяславські медики.

Перший заступник, говорив, що він не писав того посту у фейсбук, що не вважає лікарів реанімації у чомусь винними, якщо хтось і винний то це мають з’ясувати компетентні органи.

Проте заготовлені та підготовлені виступаючі не зупинялися, слово взяла сільська голова села Пологи-Яненки Валентина Кушнір (це та сільський голова яку місцеві активісти звинувачують у неефективному освоєнні бюджетних коштів взимку 2016 року, 200 тисяч гривень закопала у калюжі), вона розповідала проте, які лікрі хороші, а Бобровнік поганий. У присутніх склалося враження, що Андрій Пряхін та Володимир Якименко намагалися налаштувати проти Юрія Бобровніка лікарську спільноту. Чому вони так роблять, тому, що Бобровнік, як учасник Революції Гідності з 2013 року вказує на некомпетентність головного лікаря. Проте вже не він один про це говорить, зокрема депутатська коміся районної ради вимагає звільнення і Пряхіна і Якименка. Депутат районної ради Віктор Григорович про це також інформує голову районної ради Петра Качкалду.

Про зловживання Андрія Пряхіна та Володимира Якименка відверто пишуть депутати районної ради Олександр Якуба, Микола Швець та Григорій Дубина (останній був головою Переяслав-Хмельницької РДА у 2014-2015 рр. і вносив до районної ради подання про звільнення Якименка, але тодішній в.о. голови районної ради Іван Бугаєнко, відомий в районі інтригант і підроблювач документів, не вносив у порядок денний сесії попередньої регіоналівської депутатської каденції).

Зі слів присутніх, після такої публічного спроби приниження активного учасника революції Гідності Юрія Бобровніка, колишні члени партії регіонів, взялися складати протокол апаратної наради, процесом керувував, керівник апарату РДА Валерій Перчу кекс-регіонал, який влітку 2017 року, будучи п’яним за керомом збив дітей на мопеді, і втік з місця пригоди https://www.youtube.com/watch?v=cB32uNt_Nlg. Подейкують, що правоохоронці зам’яли справу, бо батькам дітей погрожували і ті написали заяву про відсутність претензій до п’яниці.

До протоколу почали додавати підписи людей, які раніше наприклад офіційно зверталися в районну раду чи адміністрацію з колективними проханнями підключити воду, чи захистити від рейдерів. Окрім того, цю публічно розіграний спектакль, знімали на відео підлеглі Пряхіна, працівники оргвідділу РДА, але відео так і не викинули в Інтернет. Кажуть, що в розпал апаратної, почали вставати працівники РДА і підтримувати Бобровніка, голова РДА, побачивши, що план зривається, спішно закрив апаратну.

Протокол апаратної спішно повезли до Києва. Невдовзі походу Юрія Бобровніка, людину яка була «голосом» Переяславського Майдану, людину, що керувала сотнею переяславців на Майдані у Києві, вдруге, за видуманими мотивами буде звільнено.

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