Коли українці будуть переводити стрілки на зимовий час

В ніч на 28 жовтня о 4-й годині ранку в Україні відбудеться перехід на зимовий час – стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину назад

Традиційно в останній тиждень жовтня в ніч з суботи на неділю українці починають жити за зимовим часом. Про це йдеться в постанові Кабміну від 1996 році.

Як стверджують лікарі, люди легше переносять перехід на зимовий час, ніж на літній, адже ми отримуємо можливість поспати вранці довше на годину. Та все ж організму інколи буває складно адаптуватися до нового режиму, на це може піти близько двох тижнів.

Зміна режиму під час переходу на зимовий час може викликати порушення сну, проблеми з концентрацією уваги, дратівливіть, зниження працездатності, тому медики радять бути обачнішими, особливо водіїв транспортних засобів.

За матеріалами narodna-pravda.ua

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