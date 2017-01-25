«Коболевская» премия: за что топ-менеджеры «Нафтогаза» получили по 13 миллионов наградных

По итогам 2016 года «Нафтогаз» нанес потребителям почти 124 миллиона долларов убытков. При этом зарплата членов правления компании выросла в 12 раз.

Что ни говори, украинский газ – уникальная штука, равной которой в природе нет. Поразительное вещество, нарушающее все законы физики и экономики: чем больше его добывают – тем меньше его хватает, чем больше удешевляют – тем дороже он обходится населению. Во всем мире добыча энергоносителей считается одним самых прибыльных занятий – наши же «добытчики» перманентно в долгах как в шелках: тот же «Нафтогаз» перестал быть убыточным (внезапно!) только после того, как тарифы для населения были задраны до уровня, несовместимого с жизнью. Жизнью населения, естественно, а не «Нафтогаза».

У «Нафтогаза» же с жизнью, очевидно, все пучком – она кипит и бурлит: правление правит, руководители руководят, клерки работают (предположительно), и все они, как единое целое, не покладая рук с утра до ночи стоят на страже нашей энергетической независимости. Стоят, заметим, не бесплатно: еще в сентябре Forbes опубликовал дивную презентацию, в которой, в частности, шла речь о динамике зарплат в «Нафтогазе».

Итак, в 2016 году среднемесячные зарплаты работников нашего энергетического монстра выросли следующим образом:

– члены правления – 906 299 грн (с 75 111 грн в 2015 году);

– директора по направлениям – 572 094 грн (с 62 275 грн в 2015 году);

– руководители подразделений – 148 260 грн (с 60 837 грн в 2015 году);

– другие работники – 44 573 грн (с 32 424 грн с 2015 году).

Как видим, благосостояние украинцев в лице сотрудников отдельно взятой нацкомпании растет как на дрожжах: у членов правления зарплата увеличилась аж в 12 раз, у директоров по направлениям – в 9, ну и у всех остальных так, по мелочам. Всего же государство в 2016 году потратило на «Нафтогаз» почти вдвое больше, чем в 2015-м – 505,65 млн грн против 283,5 млн грн.

С одной стороны, вроде бы, все понятно: отрасль важная, сложная, простому уму непостижимая (мы ведь помним о парадоксальных свойствах украинского газа?). Соответственно, специалисты для нее требуются штучные, можно, даже сказать, уникальные (вот как Коболев, например). И вознаграждать их надо соответственно. Так что когда Юлия Тимошенко в разгаре срача в прямом эфире у Шустера выдала информацию, что в 2016 году члены правления во главе с Коболевым получили по 13 миллионов гривен премиальных за свой тяжкий труд, это мало кого удивило. В конце концов, членов всего четверо, тринадцать на четыре – всего-навсего пятьдесят два миллиона, а у нас в стране и не такие суммы вылетают на ветер. А тут хотя бы формально понятно, куда и за что.

Правда, только формально. Как правило (во всяком случае, в цивилизованном мире), хорошо платят тому, кто хорошо работает. Как работает «Нафтогаз»? Да, в общем, так же, как все остальное: через известную анатомическую зону. Возьмем импорт: во втором квартале 2016 года средняя цена на газ на границе Украины составляла $188 за тысячу кубов. Дорого? Ну, может быть. Во всяком случае, «Нафтогаз» в этот период отказывается от импорта – хотя мог бы за это время закачать в хранилища дополнительные 3 миллиарда кубов.

Зато в четвертом квартале, когда цена составила уже $226 за тыс. куб. м, «Нафтогаз» срочно принимает решение докупить недокупленное. И докупает: в четвертом квартале 2016 года Украина импортировала 3, 511 452 тысяч кубов. Из них 494 998 кубов пошло в хранилища, а 3 016 454 было продано потребителям – уже по «справедливым» тарифам.

В итоге украинским потребителям по вине «Нафтогаза» пришлось переплатить около 123, 8 миллионов долларов. Отличная работа, что и говорить. Именно то, за что следует выдавать премии: а что такого, народ у нас богатый, безропотно заплатил почти 124 лимона лишних – ну, и на еще 52 раскошелится… Это если не считать 222,15 миллионов, дополнительно бухнутых из бюджета на повышение зарплат работникам «Нафтогаза».

И, тем не менее, государство считает, что все нормально. Впрочем, давно известно, что правительство у нас обитает в своей личной, параллельной вселенной – точнее, в антивселенной, где минус превращается в плюс, позитроны вращаются вокруг ядра из электронов, тещи содержат зятьев, официальные бомжи и нищеброды живут в особняках, а наемный менеджер, введший нанимателя в убытки, поощряется миллионными премиями и повышением зарплаты в двенадцать раз.

Проблема в том, что существование этого чудного мирка приходится оплачивать нам – тем, кто обитает в обычной, не столь восхитительной вселенной. Попробуйте нагреть лично своего работодателя хотя бы на 123,8 баксов – не миллионов, а просто баксов, – и вы прочувствуете всю глубину пропасти между этими двумя мирами. В нашем мире вас как минимум уволят и начнут возвращать свои деньги через суд (и хорошо еще, если через суд, а не путем терморектального криптоанализа, то бишь, погружения паяльника в особо нежные места организма, как в недоброй памяти девяностые). В их же мире…

Впрочем, вы все видите сами.

Джерело: Рупор