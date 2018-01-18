«Клетчатое одеяло» (2 сезон, 1 серия): “Дважды подданный Ее Величества”

Итак, на экраны вышла первая серия второго сезона криминально-лирического сериала «Клетчатое одеяло».

Основанного на реальных событиях из жизни главы фискальной службы Романа Насирова в украинских интерьерах.

В предыдущем сезоне, как вы помните, зрители буквально с начальных кадров первой серии окунулись в захватывающую интригу. Где были и взятие следа Насирова детективами НАБУ. И обнаружение его в клинике «Феофания». И оборона одного из отделений «Феофании» мужественным швейцаром. Который в одиночку сумел какое-то время сдерживать натиск следовательской орды. И инсульт-инфаркт-корь-краснуха у главного героя во время попыток детективов вручить ему подозрение в совершении преступления. Где фигурирует сумма ущерба в 2,5 миллиарда гривен, который главный герой нанес родному государству.

И феерические сцены в суде, куда главного героя доставили на носилках. Закутанного под подбородок знаменитым теперь клетчатым одеялом.

И отстранение главного героя от занимаемой должности в день его рождения 3 марта 2017 года.

И отправка главного героя в СИЗО. И внесение залога в 100 миллионов гривен любящим тестем. И поиски по всей стране свободного арестантского электронного браслета. Который в итоге с трудом нашли где-то в Закарпатье. И борьба главного героя за свои права… С требованиями отпустить его для лечения в США. И появление главного героя в смокинге и бабочке на светских тусовках столичной элиты…

Рейтинги некоторых серий первого сезона просто зашкаливали.

Особенно заметной была та серия, где зрители, забыв о попкорне, узнали, что высокопоставленный украинский чиновник является не только патриотическим гражданином Украины, а имеет еще одно гражданство. Причем, не просто какое-то бананово-второсортное. Типа гражданства Панамы или, скажем, Буркина-Фасо. А тефлоново-титановое гражданство Великобритании.

Т.е. украинский чиновник, который сперва был народным депутатом Украины, а потом возглавил главную финансово-кровеносную систему страны, оказался подданным ее величества королевы Елизаветы.

Что было подтверждено соответствующими официальными документами Home Office. Случилось это, если кто запамятовал, 7 марта 2017 года.

Чуть позже прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив заявил, цитируя британские документы: “24 февраля 2012 года Роман Насиров подавал свидетельство о натурализации. Согласно этому, с 23 января 2013 года он является владельцем британского паспорта и гражданином Великобритании».

Здесь нужно отметить, что в 2009—2012 г.г. (т.е. на момент подачи свидетельства о натурализации) Роман Насиров возглавлял направления по торговле ценными бумагами и СЕО подразделения Центральной и Восточной Европы в компании Renaissance Capital.

А в 2013—2014 г.г. (т.е. уже после того, как он перешел в подданные королевы Елизаветы), т.е. между Януковичем и Порошенко, работал заместителем председателя правления «Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины».

И, будучи подданным королевы Елизаветы, стал в 2014 году депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, пройдя в парламент по списку под номером 51. Явно забыв указать в анкете о своей прочной связи с туманным Альбионом.

Как забыл это сделать и 2 марта 2015 года. Когда, сдав депутатский мандат, возглавил Главную фискальную службу Украины.

Допустив явный промах.

Поскольку на тот момент Порошенко еще активно игрался в привлеченных заграничных реформаторов. Не глядя, раздавая налево и направо украинское гражданство. И, если бы Насиров подсуетился, то смог бы запросто сойти за привлеченного британского специалиста.

Но, как мы видим, не подсуетился.

Хотя, может быть, оно и к лучшему. Поскольку иностранные специалисты, включая даже Михеила Саакашвили, вскоре вышли из тренда. А Насиров проработал аж до начала марта 2017 года.

Так что вернемся ко второму сезону.

Где среди главных действующих лиц появился новый герой – министр финансов Украины – Александр Данилюк. Который в силу большой занятости явно не смотрел первый сезон сериала «Клетчатое одеяло».

Поэтому лишь 17 января 2018 года заявил, что в Великобритании подтвердили наличие у отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова британского паспорта, поэтому будет поднят вопрос о его увольнении.

Понятно, что сценаристы теперь будут вынуждены искать сценарные ходы для того, чтобы объяснить нестыковку между тем, что Home Office в Лондоне подтвердил принадлежность Романа Насирова к сонму подданных ее величества королевы Елизаветы в марте 2017-го. (О чем, кстати, благодаря современным средствам массовых коммуникаций, стало тут же известно не только гражданам Украины, а всем любопытствующим в любой точке планеты)… И тем, что министру Данилюку об этом стало известно лишь в январе 2018-го.

От чего, как у информированных граждан Украины, так и у информированных членов Кабмина, может возникнуть эффект когнитивного диссонанса. И они могут подумать, что у Романа Насирова не одно, а целых два британских гражданства.

Что в свою очередь, может озадачить уже и британских чиновников. Поскольку два британских гражданства у одного персонажа – это для британской бюрократии вещь непозволительная.

Но задать логичный вопрос – почему министр финансов заявил об увольнении Насирова в связи с наличием второго гражданства почти год спустя, после того, как этот факт стал всеобщим достоянием, коллеги министра Данилюка не задают. Ни самому Данилюку, ни премьер-министру Гройсману, ни, тем более тому, чье имя носит Блок Петра Порошенко…

По всей видимости, находя утешение в старой истине – лучше позже, чем никогда.

То, что такие сценарные повороты вновь слегка дискредитируют действующую власть, в расчет привычно не берется.

Как и то, что слегка запоздалое заявление Данилюка означает, что в верхах определились с новыми рулевыми таможенно-налогового механизма. А Романа Насирова, как и многих его сестер и братьев-близнецов, привычно сливают за ненадобностью во имя Украины.

Так что сериал «Клетчатое одеяло» в силу потери рейтингов, скорее всего, завершится в текущем году.

И дальше все будет зависеть от результатов переговоров в кабинете главного сценариста на предмет того – будет ли Насиров сливать своих прежних хозяев, или, следуя закону омерты, удовлетворится мягким приговором без лишения гражданства и прочих сопутствующих процедур, которыми столь славен Печерский двор…

P.S. И еще о британском гражданстве: «C 2008 года правительство Великобритании ввело систему виз, к которой относится виза Инвестора Tier 1. Она разработана с целю привлечения иностранного капитала в экономику страны. Индивидуальные инвесторы и члены их семей могут получить вид на жительство, а затем и гражданство Великобритании через инвестиции в экономику.

Суть программы — инвестор выкупает государственные облигации или инвестирует в компании, которые зарегистрированы в Великобритании не менее £ 2 млн. В результате получает вид на жительство Великобритании для всей семьи за 8 недель.

Обратите внимание: заявитель должен иметь личные средства в размере от £ 2 млн. на банковском счете в течение не менее 3 месяцев до подачи заявления»…

Где и как заработал нужную сумму Роман Насиров, торгуя ценными бумагами, это его проблемы. А вот то, что будучи гражданином Великобритании, он заведомо нарушил закон, скрыв информацию о втором паспорте, это проблемы высшего руководства государства Украины…

Андрей КАПУСТИН

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