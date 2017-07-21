Кількість бажаючих поїхати до Криму знову зменшилась

Зменшується кількість людей та автівок на адміністративному кордоні із анексованим Росією Кримом

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

“За червень 2017 року адмінкордон в обох напрямках перетнули на 13% громадян менше ніж за аналогічний період минулого року, а транспортних засобів менше на 21%”, розповіли у відомстві.

Подібна ситуація спостерігається і в липні цього року – за два тижні кількість громадян зменшилась на 13%, а машин – на 27% ніж за аналогічний період в 2016 році, додали у Держприкордонслужбі.

Співробітники відомства звинувачують владу анексованого Криму у створенні штучних черг перед контрольними пунктами. Через це, окупаційні служби пропускають в середньому максимально десять автомобілів на годину, заявляють українські прикодонники.

Всього на адміністративній межі працюють три контрольних пункту пропуску – “Чонгар”, “Каланчак” і “Чаплинка”.

За матеріалами espreso.tv