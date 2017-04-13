Кілька громадських об’єднань ініціювали суспільне обговорення механізмів досягнення миру

На третьому році збройної агресії РФ проти України громадянське суспільство нарешті заворушилось у пошуку варіантів мирного врегулювання

Кілька громадських об’єднань вирішили спільно напрацювати стратегії миробудівництва, адже вважають, що процес мирного врегулювання знаходиться у критичному стані.

Думка про те, що на противагу тупіковому формату мінських перемовин, які показали свою неефективність, повинні напрацьовуватись інші, альтернативні варіанти, сьогодні переважає серед фахівців-міжнародників, юристів, громадських діячів і навіть частини політикуму. Але до цієї пори озвучувались лише окремі погляди, на які українська влада реагує зазвичай дуже болісно – прикладами є історія з публікацією Віктора Пінчука або неоднозначні «розвідки» деяких діючих політиків.

Тому спроба кількох громадських організацій об’єднати зусилля в цьому напрямі є цілком логічною.

Першим кроком став круглий стіл «Миробудівництво в Україні. Подолання збройної агресії на Сході країни». Його організатори підкреслюють, що мають на меті започаткувати діалог в середині громадянського суспільства та діалог суспільства з владою щодо алгоритмів врегулювання збройних конфліктів, які пов’язані з аналізом та запровадженням міжнародного досвіду врегулювання збройних конфліктів – міжнародними тимчасовими адміністраціями, міжнародними поліцейськими контингентами, застосуванням механізмів перехідного права та правосуддя.

Темами обговорення стануть також реальні проблеми соціальної та гуманітарної політик, подолання наслідків екологічної катастрофи, шляхи відновлення влади, інформаційна складова гібридних воєн.

Експерт Венеційської комісії, голова правління ГО «За демократію через право» Марина Ставнійчук вважає, що наразі важливою є вже сама перша спроба налагодження широкої дискусії щодо стратегічного моделювання миробудівництва. Що є цілком природним процесом в умовах, коли владна модель досягнення миру в Україні фактично зазнала фіаско.

«Це відбувається в умовах зміни світопорядку, коли Україна опинилася зі своїми проблемами у дуже складних геополітичних умовах, адже конфлікт на Сході України поступово втрачає свою актуальність для світу. Отже усім нам – і суспільству, і владі – потрібні нові ідеї щодо форматів миробудівництва в Україні, потрібна відкрита активна фахова та результативна дискусія» – підкреслила Ставнійчук.

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