KharkivMusicFest: сім концертів музики на будь-який смак

Найгучніша музична подія весни!

Міжнародний музичний фестиваль

KharkivMusicFest

14 – 29 березня, м. ХАРКІВ

KharkivMusicFest – новий формат, новий погляд, новий підхід, новий вимір фестивального руху в Україні.

KharkivMusicFest – безперечно фестиваль класичної музики, але його мета показати, якою вона може бути різною. Джазовою чи авангардною.

Виконаною у жанрі комедійного музичного-шоу чи такою, що звучить наживо у торгових центрах, на ринку, в аеропорту, на вокзалі чи навіть у метро.

Тож, KharkivMusicFest – це 7 концертів музики на будь-який смак у 3-х концертних залах (ХНАТОБ, великий і малий зали; Харківська філармонія). У програмі – симфонічні твори українських, європейських, американських композиторів у виконанні солістів і диригентів світового рівня з Австрії, Німеччини, Польщі, США та України – зі Львова, Києва, Дніпра, Одеси та Харкова.

KharkivMusicFest – це також й низка спецпроектів: від святкування усім Харковом дня народження Йоганна Себастьяна Баха (333 роки), створення власного фестивального оркестру з 28 найкращих представників музичної еліти зі всієї країни до розмальованих місцевими художниками та дизайнерамипіаніно.

Так, проект «Бах-333» – це і Бах-марафон за участю дітей з дитячих музичних шкіл, і професійні музиканти, музиканти-аматори і музичні колективи Харкова в спецпроекті «Відкрите Бах-піаніно». Виступи в метро в рамках всесвітньої акції «Бах в метро», і музика Генія в ефірі радіостанцій («Бах на радіо»). Екскурсії «Бах у Харкові» для туристів і мешканців міста та музика Баха у пивних і кав’ярнях з кульмінацією цього дня і проекту – гала-концертом Фестивального оркестру з найкращих музикантів-солістів з різних міст України. Вперше в Україні втілиться в життя легендарна європейська традиція, яка ставить KharkivMusicFest поряд з найвідомішими світовими музичними фестивалями.

Натхненний всесвітньо відомими та успішними проектами “Play me, I’m yours” та “Sing for Hope”, KharkivMusicFest представляє свій власний проект – “Art&Piano: грай яскраво”. Протягом усього фестивалю на 9-ти локаціях міста знаходитимуться 9 піаніно, подарованих харків‘янами та розмальованих відомими харківськими художниками. Старт цього унікального проекту відбудеться просто перед концертом-відкриттям 14 березня: всі піаніно зазвучать одночасно разом у ХНАТОБ ім. Лисенка. На цих інструментах-інсталяціях зможуть грати всі охочі, а у вихідні відбуватимуться заходи за участю учнів музичних шкіл. По завершенні фесту інструменти передадуть до дитячих освітніх та культурних закладів.

Під час фесту звучатиме неймовірна кількість української музики у виконанні молодих музикантів, які вражають своїми відкритістю і талантом. Перед деякими виступами самі виконавці звертатимуться до присутніх: розповідатимуть про музику, яку за мить гратимуть. Адже надважлива місія KharkivMusicFest – просвітницька.

Усіма своїми ідеями, концертами, ініціативами KharkivMusicFest говорить: класична музика та дотичні до неї світи – це не елітарна закрита територія, у якій обертається каста обраних. Це не музика свят, а щоденна музика нормального – насиченого, цікавого, плідного, сповненого надією життя, яким живуть пересічні люди.

Ініціатор фесту: Станіслав ХРІСТЕНКО (Україна-США)

Йому було тільки 11 років, коли він зіграв свій перший концерт – в Харківській філармонії. Вже потім були виступи у найкращих залах світуна 5-ти континентах та схвальні рецензії у New York Times та The Washington Post, іспанській El Pais, бельгійській Le Soir, у британському щомісячнику про класичну музику Gramophone та BBC Music Magazine. Лауреат більше 30 міжнародних фортепіанних конкурсів в Італії, Іспанії, Японії, Кореї, Словаччини, України, Казахстані, США.

З усіх сучасних, гастролюючих українських піаністів – має найбільш величезний гастрольний графік, зокрема виступає в таких екзотичних країнах як: Мексика, Пуерто-Ріко, Корея, тощо.

Перераховувати колективи, із якими Станіслав співпрацював, у якості соліста, можна довго. Цей перелік оркестрів, наче найбільше колесо огляду, з вершини якого можна побачити увесь світ.

В 2013-у, після гучної перемоги на Міжнародному конкурсі піаністів у Клівленді, Станіслав Христенко отримав престижне звання Steinway Artist.

Компанія, яка більше 200 років виготовляє музичні інструменти і вибирає в якості свого представника кращого піаніста епохи. Цю компанію представляли такі великі музиканти, як Антон Рубінштейн, Ігор Стравінський, Сергій Рахманінов, Сергій Прокоф’єв і Володимир Горовіц. При відборі враховують талант, майстерність, харизму і навіть репутацію.

Станіслав Христенко є засновником, музичним директором та диригентом Харківського камерного оркестру Nova Sinfonietta.

Завдяки цьому у міста нарешті є свій камерний оркестр та KharkivMusicFest, який придумав Станіслав Христенко.

Офіційний сайт фестивалю: http://kharkivmusicfest.com/

KharkivMusicFest на FB: https://www.facebook.com/kharkivmusicfest/

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