KharkivMusicFest: класична музика — не елітарна закрита територія, у якій обертається каста обраних

Головна музична подія Харкова цієї весни присвячена Генію Моцарта.

KharkivMusicFest – безперечно фестиваль класичної музики, але його мета – показати, якою вона може бути різною і наштовхнути декого «Зізнатися, що ти її слухаєш…». Так-так, це салоган цьогорічного фестивалю, який вже трапляється в міській рекламі та у соцмережах. А ще з кольорових, графічних, кубічних постерів, підморгує сам Моцарт, інтригуючи майбутнього слухача, з 8 березня у найнеочікуваніших місцях знов з’явися кольорові піаніно і майже на місяць господинею міста стала Музика.

Так команда фестивалю створює музичну атмосферу в Харкові і як незалежна меценатська і музична ініціатива ставить перед собою завдання об’єднання всіх музичних сил міста і області, а також наповнення всієї інфраструктури різноманітними музичними жанрами і виступами провідних світових музикантів, що дає можливість презентувати можливості міста та підвищити культурний імідж Харкова і України в очах української і світової аудиторій. Адже за останні два роки в музичному житті Харкова відбулося кілька найважливіших інфраструктурних змін, серед яких відкриття двох нових залів Філармонії, ребрендинг Харківського Національного театру опери та балету ім. М.Лисенка в «Схід Опера», покупка меценатами кількох нових роялів для Харківської середньої спеціальної музичної школи-інтернату. Організатори фесту прагнуть створення музичного фестивалю світового рівня, який би приваблював різноманітну публіку, зокрема туристів, що спеціально б узгоджували свої маршрути з датами проведення KharkivMusicFest. Такий підхід дає фестивалю унікальну можливість бути співзвучним багатьом сучасним європейським імпрезам, налаштувати активну співпрацю з культурного обміну не тільки між містами України, але й між країнами, що вельми актуально в контексті інтегрування у світовий та європейський культурний простір.

Ще в 2018 році KharkivMusicFest відрізнявся на українському фестивальному ландшафті мультижанровістю і мультиформатністю. У минулому році в рамках фестивалю можна було почути сучасну українську класичну музику, німецьку барокову інструментальну музику Баха, романтичну симфонічну музику і концерти для фортепіано з оркестром, комедійне шоу з симфонічним оркестром. У 2019 KharkivMusicFest представить публіці абсолютно нові музичні жанри і формати. Цього року Фестивальний оркестр (формат оркестру, який складається з концертмейстерів, або ж простіше солістів-музикантів найкращих оркестрів України і став уже традицією KharkivMusicFest) стане міжнародним і гратиме інструментальну музику Моцарта – композитора, якому присвячений фестиваль. Фестивальний оркестр-2019 розширив свої кордони і тепер до зірок української сцени Фестивального оркестру-2018 року додадуться перші глоси національних симфонічних оркестрів Австрії, Грузії, Німеччини, Польщі та Чехії.

Також вперше до України завітає французький секстет одного з найіменитіших в світі оркестрів «Музиканти Лувру»/Les Musiciens du Louvre, які виконують музику епохи бароко на автентичних інструментах і у властивій часу написання творів манері. Музика французького композитора 17 ст. Жана-Філіпа Рамо вперше прозвучить в залі Харківської філармонії на інструментах без використання металу, звучання жильних струн можна буде почути під пальцями іменитих майстрів цього жанру і напрямку.

KharkivMusiсFest досі не пропонував слухачам жанр «фортепіанного речиталю». Цього року у фестивальної публіки буде можливість почути знакові твори світової фортепіанної літератури двох найважливіших композиторів класицизму – Людвіга ван Бетховена і романтизму – Роберта Шумана для фортепіано соло.

Основну ж концертну програму KharkivMusicFest завершує також новий для Фестивалю концертний формат – Опера-Gala, що як і перший концерт фестивалю, буде присвячений творчості Моцарта: прозвучать арії та дуети з більшості його опер, уривки з Реквієму і інших головних творів вокального жанру композитора. Серед запрошених — соліст Гамбурзької опери Довлет Нургельдієв (тенор), який виконував головні оперні партії не тільки в головних німецьких театрах Берліна, Франкфурта і Мюнхена, а також брав участь в постановках бельгійських, угорських, польських і французьке театрів. Також на сцені Харківської опери виступить Ольга Бузуйок (сопрано), яка є переможницею багатьох найпрестижніших вокальних конкурсів, а також виконувала головні ролі в постановках оперних театрів Барселони, Варшави, Дубаї, Лос-Анжелеса, Мадрида, Неаполя, Шанхая, Штутгарта і багаттьох ін. Диригувати концертом буде українець Андрій Юркевич, що багаторазово стояв за пультом найбільших оперних театрів Європи.

Тож, KharkivMusicFest – це 4 концерти у 3-х концертних залах (Харківська філармонія — органний та великий зали, «Схід Опера») й низка спецпроектів, серед яких два нових освітньо-просвітницьких формати. Перший з них — дитячий музичний табір Amadeus Camp, в рамках якого під час весняних канікул діти на тиждень зможуть зануритися у вивчення різних музичних творів, навчитися сприймати музику, відвідати заходи фестивалю, поспілкуватися з музикантами, а деякі з них зможуть ознайомитися з базовими навичками гри на музичних інструментах і основами музичної грамоти.

Другий – фестивальний лекторій – серія безкоштовних лекцій, присвячених центральному композитору KharkivMusicFest-2019 – В.А. Моцарту для широкої аудиторії, де лекторами будуть провідні музичні діячі та просвітителі України.

Новинкою цього Фестивалю стане серія оперних флешмобів: уривки з опер Моцарта зазвучать в громадському транспорті та на інших найнесподіваніших локаціях. Також продовжуватимуться традиційні для KharkivMusicFest формати лекцій та відео-презентацій і коротких концертів для учнів загальноосвітніх шкіл, а також майстер-класів для учнів музичних шкіл, неформальне спілкування з артистами та гостями фестивалю фестивального клубу. Фестиваль як і раніше намагається розширити аудиторію як з точки зору віку, так і з точки зору соціального статусу.

Минулорічний Фестиваль запам’ятався багатьом, завдяки розфарбованим піаніно, що стояли на різних популярних серед харків’ян локаціях. Розмалювати фортепіано, щоб зробити з нього унікальний арт-об’єкт та розмістити в людних місцях – історія не нова, і з’явилася вона вперше не у Харкові. Надихнули на цей унікальний для Україні проект – всесвітньо відомі та успішні: Play me, I’m yours та Sing for Hope. Але чи знає сучасна людина, що у часи Моцарта музичні інструменти теж були витвором мистецтва? Так, за старих часів, наприклад, клавесини робили з дорогих сортів дерева, корпус прикрашали картинами, а іноді інкрустацією і різьбленням. Art&Piano – це проект, що поєднує музику, арт та благодійність. Протягом усього фестивалю на 10-и локаціях міста знаходитимуться 10 піаніно, подарованих харків’янами та розмальованих відомими харківськими художниками і дизайнерами.

Ще одна нова фішка KharkivMusicFest – Перший професійний Форум класичної музики в Україні – Kharkiv Music Forum. Метою форуму є: об’єднати провідних гравців української музичної індустрії, обговорити спільні проблемні питання та шляхи їх вирішення. Серед тем дискусії – важливість взаємодії бізнесу та професійного музичного середовища, ефективні кейси приватних музичних ініціатив, актуальність закону про меценатство, проблеми артистичного менеджменту, досвід міжнародної співпраці, популяризація класичної музики в медіа, фестивальний рух в Україні. Спікерами форуму стануть представники таких національних і приватних інституцій та проектів, як Cxid Opera, Одеський національний академічний театр опери та балету, Львівський органний зал, Urban Music Hall, Товариство друзів філармонії Дніпра, UKR Artists, New Era Orchestra, Vere Music Fund, Open Opera Ukraine, Odessa Classics, LvivMozArt, Bouquet Kyiv Stage. Приєднатися до аудиторії форуму можна буде у режимі онлайн.

Тобто, усіма своїми ідеями, концертами, ініціативами KharkivMusicFest говорить: класична музика та дотичні до неї світи — це не елітарна закрита територія, у якій обертається каста обраних. Це не музика свят, а щоденна музика нормального – насиченого, цікавого, плідного, сповненого надією життя, яким живуть пересічні люди. Сергій Політучий, президент KharkivMusicFest: «Харків гордо носить звання Першої столиці, і у нашого міста є все більше приводів називатися столицею культурною. Міжнародний фестиваль KharkivMusicFest вже став помітним явищем у музичному житті, і має всі шанси стати однією з головних культурних подій не лише Харківщини, а й України. KharkivMusicFest – безумовно, музичний проект нового часу, який об’єднує найкращі фестивальні ідеї, додаючи в них український колорит. Фестиваль включає концертну, освітню та соціальну складові, розраховані на найширшу аудиторію. Я щиро сподіваюся, що завдяки цьому фестивалю ми ще раз представимо світовій спільноті Харків як європейське місто із сучасним культурним обличчям, відкритим усьому новому».

KharkivMusicFest ініційований зіркою класичної музики світового масштабу, диригентом і піаністом, харків’янином Станіславом Христенко. Лауреат понад 30 міжнародних фортепіанних конкурсів в Італії, Іспанії, Японії, Кореї, Словаччині, Україні, Казахстані, США, володар престижного звання Steinway Artist презентує рідному місту і Україні безпрецедентний, майже двотижневий марафон, щоби запалити любов’ю до інтелектуальної музики насамперед молодь та об’єднати громаду навколо мистецьких подій.

Станіслав Христенко, арт-директор KharkivMusicFest: «Ще з минулого року найважливішим завданням Фестивалю є інтеграція Харкова і України в світовий музичний ринок. У тому числі для цього KharkivMusicFest співпрацює з великими музичними агентствами України та Європи, щоб в рамках Фестивалю виступали музиканти, що знаходяться на піку своєї професійної кар’єри, а значить протягом останніх декількох сезонів виступали в найбільших світових концертних залах. Цього року в кожному з концертів беруть участь солісти саме такого масштабу. Так, гастрольна серія європейських концертів китайсько-американського піаніста Джорджа Лі весни 2019 року включає концертні зали лише кількох міст і поставить в його завантаженому графіку зал Харківської філармонії поруч з головними залами Флоренції, Лондона і Мюнхена, де піаніст виступить з концертами напередодні і відразу після свого сольного концерту в рамках фестивалю. KharkivMusiсFest у свою чергу з’явиться в його сезоні поруч з престижним швейцарським фестивалем у Вербьє».

Залиште свою думку!