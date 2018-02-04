Керівництво СПУ оприлюднило факти рейдерського захоплення партії колишнім головою СПУ Іллею Ківою за допомогою сфальсифікованих документів за сприяння міністра юстиції Петренко (ВІДЕО)

 
 

· 04.02.2018

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