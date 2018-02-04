Керівництво СПУ оприлюднило факти рейдерського захоплення партії колишнім головою СПУ Іллею Ківою за допомогою сфальсифікованих документів за сприяння міністра юстиції Петренко (ВІДЕО)

Представники керівництва Соціалістичної партії України на чолі з її головою Петром Устенко представили докази, що нещодавня перереєстрація цієї політичної сили в Мін’юсті була здійснена за допомогою сфальсифікованих документів. Також він зазначив, що керівництво партії звернулося до Служби безпеки України, НАБУ, до президента України з проханням оперативно втрутитися в ситуацію. СПУ також звернулася до Міністерства юстиції з вимогою негайно анулювати зміни, внесені на основі сфальсифікованих документів.

Лідер Соцпартії Петро Устенко підкреслив, що те, що сталося чітко демонструє: щоб отримати перевагу в політичній боротьбі напередодні виборів, представники влади (в даному випадку – Арсен Аваков, який і стоїть за Ківою) готові використовувати будь-які, навіть кримінальні методи.

За матеріалами from-ua

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