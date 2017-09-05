Керівництво Лаври позивається до Міністерства культури

Демарш Мінкульту, який зірвав вибори гендиректора Лаври та спробував продавити на посаду нікому не відому людину, перейшов у гучний скандал.

Керівництво Заповідника вже підготувало позов до суду щодо незаконного призначення Міністерством культури України виконуючого обов’язки генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

06.09.2017 об 11.30 буде відбуватися подання до Окружного адміністративного суду міста Києва позовної заяви щодо незаконного призначення Міністерством культури України виконуючого обов’язки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. (адреса: місто Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корп. 1)))

ЗАПРОШУЄМО ДО СУДУ ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ГРОМАДЯН, ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ, ЗМІ, ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОЛІТИКІВ, НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, БОРЦІВ З НЕЗАКОННИМИ ЗАБУДОВАМИ, МОРАЛЬНИХ АВТОРИТЕТВ НАЦІЇ.

НЕ ДАМО ЗНИЩИТИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКУ ЛАВРУ!

Олександр Овчар

Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

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