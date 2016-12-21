Казахский предприниматель Кенес Ракишев стал одним из трех победителей в категории «Бизнес» конкурса «Имя родины»

Идея конкурса состояла в том, чтобы выбрать наиболее значимых казахстанцев, чья деятельность, достижения и творчество в общественной деятельности, культуре и искусстве, бизнесе, спорте и науке формируют облик независимого Казахстана.

Кенес Ракишев — казахстанский предприниматель, венчурный инвестор, акционер и председатель совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

Председатель совета директоров промышленного холдинга SAT & Company, председатель совета директоров Net Element — первой американской компании с казахстанским капиталом, вышедшей на высокотехнологичную биржу NASDAQ, член совета директоров крупнейшего венчурного фонда России Fastlane Ventures.

Является сооснователем глобального венчурного фонда SingulariTeam, специализирующегося на стартапах и прорывных технологиях в робототехнической индустрии.

Занимает 7 строчку в рейтинге «ТОП-50 богатейших бизнесменов Казахстана» с состоянием $718 000 000.

Входит в рейтинг «ТОП-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана журнала Forbes» (5 место).

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