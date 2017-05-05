Капитан 1 ранга ВМС США Гари Юрий Табах: О том, что Россия захватит Крым, я сказал еще в 2008 году

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, Гари Юрий Табах (Gary Yuri Tabach) находился в Украине, как для того, чтобы помочь наладить работу полноценной службы психологической помощи ветеранам АТО (что важно, не только для воинов, но и для всех членов семьи), так и для того, чтобы помочь отправлять раненых украинских бойцов на лечение в США.

В Штатах мальчик из еврейской семьи советских врачей, эмигрировавшей в США из СССР в семидесятые годы прошлого века, сделал фантастическую для эмигранта военную карьеру. Дойдя до должности начальника штаба Военной миссии связи НАТО в Москве, а до этого служил в военном атташате по разоружению и нераспространению оружия массового поражения посольства США в РФ, а до этого руководил антитеррористическим центром НАТО в Турции, а до этого еще был спецназ в войсках ООН, где Юрий служил командиром войсковой разведки…

– Юрий, вы проработали в Москве и, как сотрудник посольства США, и, как начальник штаба Военной миссии НАТО в общей сложности три года. Причем, именно в то время, когда Россия впервые проявила открытую агрессию против суверенного государства. Я имею в виду нападение России на Грузию в 2008 году. А до этого служили в «голубых касках» – войсках ООН, в Грузии и Абхазии. Было ли вам видно изнутри нарастающую самоизоляцию России? Курс на охлаждение отношений с США , НАТО, ЕС, цивилизованным миром? Наращивание имперских мускулов?

– Я попал в Москву за несколько месяцев до августа 2008 года. И уже тогда было видно, что вся наша работа умышленно тормозится. Скажем, все запросы в то же российское министерство обороны или еще какие-то профильные инстанции, просто уходили в какую-то «черную дыру». Ни ответа, ни привета… Знаете, меня как-то пригласили в эфир радиостанции «Эхо Москвы», зная, что я был в Грузии и Абхазии. А я сказал, что это еще не война… А подготовка русских к чему-то большему… Этим, кстати, занимались все – и Гитлер, и Наполеон, и мы, американцы… И журналист тогда спросил – если это не война, то, что же будет следующим этапом? И я ответил – Крым…

– В 2008 году?

– Да. Как бы взял себе и ляпнул. Хотя не без оснований. Потому что накануне я в Крыму побывал. И видел, что такое русские в Севастополе. Видел протесты против учении Си-бриз… Когда их перенесли из Крыма в Одессу. И уже тогда проскочила мысль, что Крым русские, конечно, хотели бы отхватить. Но после того, что я сказал это в эфире «Эха» русские как-то резко задергались. И меня даже вызвал посол и сказал – Юра, ты там будь осторожнее. Потому что мы боимся, что они тебя захотят обменять на Бута (Виктор Бут – гражданин РФ, нелегальный торговец оружием, получивший в США срок в 25 лет лишения свободы – А.К.). А я как раз под эту историю «подходил». Поскольку, как и Бут, тоже был «торговцем оружием». Правда, легальным. Т.к. занимался поставками вооружений в Польшу, когда польская армия переходила на натовские стандарты. И теперь я понимаю, что тогда, в 2008, я будущую ситуацию с Крымом интуитивно прочувствовал. Чем действительно вызвал переполох. Ведь они же захват Крыма готовили не один день. А тут такое заявление американского военного, работающего в Москве при посольстве… Так что, могли подумать – Ах, он, сволочь, откуда он знает о наших планах?…

– Да, жаль, что насчет Крыма вас тогда не услышали. Кстати, в те годы российские СМИ во все горло кричали о том, что Украина уходит в НАТО, что это катастрофа и т.д. При том, что сама Россия ведь тоже достаточно плотно работала с альянсом? Или это была очередная иллюзия?

– Скорее, иллюзия. Мы, скажем, неоднократно предлагали совместные антитеррористические программы… Но все уходило в «черную дыру»… И потом, нельзя забывать, что для России НАТО всегда был главным пугалом. Помните – «Если мы не введем советские войска в Афганистан, то завтра там будут натовские солдаты»… Как, собственно и с Крымом… Хотя, на самом деле, они ощущали совсем иную угрозу – НАТО придет, будет меньше коррупции. А как российская бюрократия, в том числе и военная, сможет на своих Рублевках без этого выживать? Да, при этом не забывайте, что в то время представителем Росси в НАТО был нынешний вице-премьер Дмитрий Рогозин. А опыт показывает, что на те программы, которые Россия хочет закрыть, ставится именно Рогозин. Что сейчас видно по их космическим программам. Программы нанотехнологий туда же… А может быть, он все-таки работает на нас?… Ведь он так любит американские мотоциклы…

– Вы работали в Польше в тот момент, когда польская армия переводилась под натовские стандарты. Как долго это происходит? И может ли украинская армия последовать по этому пути не на бумаге?

– На самом деле, к военным натовским стандартам перейти не так сложно. Должно быть соответствующее вооружение, связь, опорные командные пункты, структура командования… Ну, и, конечно же, переход на натовские стандарты во многом зависит от политической воли. Представители украинской армии в штабе НАТО находятся. Потому что Украина считается для НАТО дружественной страной. Так что это может произойти быстро, а может и медленно. Но нельзя не учитывать и финансовое положение страны. У Украины сегодня финансовое положение не самое лучшее, а это еще одна серьезная нагрузка.

– Недавно американская армия нанесла с бортов двух эсминцев удар ракетами «томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат, откуда авиация Асада осуществила бомбардировку в провинции Идлиб с использованием химического оружия. Командиром одного из этих кораблей – эсминца USS Porter (DDG-78) является капитан второго ранга Андрэа Слау. Что вызвало дополнительный резонанс. Поскольку для многих стало открытием, что таким кораблем командует женщина…

– Я вам скажу больше. Моя дочь Мишель тоже служит в ВМС США. На одном из самых боевых, самых агрессивных эсминцев наших ВМС. Кстати, эсминец Porter, которым командует капитан Слау сменил перед нанесением удара по Сирии корабль, на котором служит моя дочь. А ее корабль в составе ударной авианосной группы сейчас отправлен к берегам Северной Кореи.

– Ваша дочь – офицер?

– Да, она офицер, командир боевой части…

– А скажите, что такое женщина на боевом корабле ВМС? Понятно, что в американской армии гендерный вопрос решен успешно. Т.е. снят с повестки дня. Но флот… Куча старых предрассудков насчет того, что женщина на корабле приносит несчастье…

– Думаю, что если отталкиваться от старых поверий, мол, женщина на корабле – это к несчастью, то мы сегодня должны определить – для кого? Асад, надеюсь, это уже понял. Кстати, я сам имею личный опыт в этом вопросе. Поскольку на одной из моих служб я служил под началом женщины-адмирала. Хотя, когда я начинал свою службу в армии, женщин в боевых частях еще не было. В основном только во вспомогательных. Постепенно ситуация стала меняться. А выпускной офицерский класс моей дочери уже состоял из женщин на пятьдесят процентов. На эсминце, где служит Мишель, порядка тридцати процентов женщин. И я скажу, что, если обобщать накопленный опыт, то женщины смотрятся умнее мужчин.

– Т.е.?

– В армии ты должен быть не только грамотным, иметь аналитическое мышление, и еще и иметь хорошую нервную систему и цепкую, молниеносную реакцию… И в этом смысле у женщин, в отличие от мужчин, многие из которых начинают в определенных ситуациях психовать и сразу лезть в драку, реакция гораздо более взвешенная… Но с куда более опасными последствиями для врага… Кроме того, рост числа женщин в боевых частях американской армии показал, что мужчины начали вести себя иначе. Стало меньше грубости, брутальности… Мы, кстати, многому научились у израильтян… Например, поняли, что лучшие инструкторы – это женщины…

– Почему?

– А потому что их лучше слушают. Потому что, когда выходит какой-нибудь старый сержант и начинает рассказывать про какую-то гайку, то матросы его не слушают. Потому что они в это время думают о женщинах. А вот, когда о той же гайке говорит девчонка, то они из шкуры лезут, чтобы продемонстрировать свое внимание и вызвать с ее стороны одобрение… Женщин у нас нет только в войсках спецназа.

– Кроме Голливуда?

– Да, кроме Голливуда. Но не потому что женщины не могут что-то сделать и там. А потому, что мужчины реагируют на это по-другому. Ведь, когда ты идешь на какое-то задание, а твоего товарища ранило, или он попал в плен и ты знаешь, что его пытают, то мужчины говорят – ОК, такая у нас работа, и мы должны выполнять задание… А, когда в этой ситуации оказывается женщина, то это совсем иная психологическая реакция… Что может сказаться на самом выполнении задания…

– А как вы восприняли заявление дочери, которая пришла и заявила, что хочет служить во флоте?

– Сначала военным морским летчиком у меня стал племянник. Это было для меня полной неожиданностью, и я ему сказал, что, если он это делает ради меня, то не надо. Потому что быть военным – это призвание. Точно так же, как быть врачом или учителем. А военным летчиком у нас стать очень сложно. Но в итоге у племянника все получилось. А вслед за племянником связать себя с флотом решила и дочка. Причем, у нас же нельзя просто так после школы взять и пойти служить. Для того, чтобы поступить учиться на морского офицера, нужно целый год готовиться, будучи еще в школе. И я ей сказал то же самое насчет призвания. Кстати, мой сын тоже сперва решил быть военным, но вовремя понял, что это не его, и теперь он актер.

– Сколько ваша дочь служит?

– Уже четыре года. В июне она получает звание капитан-лейтенанта. И решила, что будет карьерным офицером. Для этого она смогла поступить на одну очень престижную программу на флоте, после завершения которой ты остаешься на службе и перед тобой открыт карьерный рост.

– Как вы можете с позиции профессионального американского военного оценить военную команду, которую собрал президент Дональд Трамп?

– Он собрал военных профессионалов, а не политиков. Он ведь сам не политик. Поэтому ему сложно иметь дело с политиками и чиновниками. От которых он страдал всю свою жизнь. Ведь у нас многие вещи похожи. Чиновники нередко тоже не дают строить, не дают развивать бизнес… Так что Трамп чиновников не любит и ему сложно с ними работать. Поэтому он окружил себя профессионалами – инженерами, врачами, айтишниками и в первую очередь – военными… Теми, с кем он может говорить на одном языке. Политикам, истеблишменту это, кстати, очень не нравится. Что касается военного блока, то прекрасный пример в этом отношении – НАТО. Когда было озвучено, что блок живет практически за наш счет. Причем, не только технически или материально, а еще и физически. Потому что американцы нередко проливают кровь за весь альянс. И Трамп дал понять, что готов делать из этого соответствующие выводы. И вы же видите – они зашевелились. Увеличили военные бюджеты. Начали более серьезно относиться к своим армиям. И здесь, конечно, большую роль сыграли его советники, министры… Его команда. Ведь он же свою бизнес-империю тоже строил не в одиночку, а с помощью мощной команды. Очень сильной. О чем я слышал от многих людей, знавших, как Трамп работал в бизнесе. Кстати, не стоит забывать, что в свое время Трамп сам учился в военной школе. Он уважает военных. Может быть, это в нем говорит немецкая кровь… Знаете, после победы Трампа, в Америке появился такой анекдот – когда президентам был Обама, он раздал всем малоимущим людям телефоны. А, когда президентом стал Трамп, он сказал, чтобы все приходили менять телефоны на будильники. – Зачем? – спросили его, – Чтобы вы вовремя вставали на работу…

Андрей КАПУСТИН

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