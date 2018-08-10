Кандидатуру Юрия Деревянко в Президенты Украины поддержал РУХ НОВЫХ СИЛ Киевщины (ФОТО)

Областная конференция РУХА НОВЫХ СИЛ Киевской области приняла решение поддержать кандидатуру одного из лидеров РНС, нардепа Юрия Деревянко на президентские выборы.

Во время конференции Юрий Деревянко обсудил с делегатами и активистами свою президентскую программу, которая включает неоэкономику, цифровое государство, переход к прямой демократии и план прекращения войны.

“Сейчас мы имеем уникальное окно возможностей, чтобы кардинально изменить систему в Украине, отобрать власть от олигархов и передать ее людям. В какие-то реформы и тюнингование этой системы я не верю”, – отметил Деревянко.

Он сказал, что новая налоговая система с только 4-мя основными налогами, легализация всех видов предпринимательской деятельности, внедрение криптогривни и технологии блокчейн позволят украинцам быстро становиться богаче, защитят их права и минимизируют бюрократию.

Деревянко отметил необходимость построения цифрового государства и перехода к прямой демократии, чтобы украинцы могли участвовать в принятии важных общегосударственных и местных решений, через электронный кабинет давать оценку работе чиновников и депутатов, и иметь возможность их отозвать.

“Это возможно внедрить в Украине. Если в Великобритании и Германии предложить внедрить прямую демократию, люди скажут зачем, если у них и так все хорошо и у них власть справляется. А в Украине это нужно, в Украине все очень плохо, доверие к институтам власти – ноль. Годовой бюджет Киева составляет 1 млрд. 800 млн. долларов, за 5 лет это 10 млрд. долларов, которыми распоряжается мэр и 110 депутатов. Они имеют индульгенцию на протяжении 5 лет дерибанить этот бюджет. Украинцы должны решать, на что и как направлять эти средства”, – отметил Деревянко.

“Цифровое государство позволит через электронный кабинет получать услуги, которые предоставляет нам государство. Это убьет коррупцию, монополии, обеспечит предоставление качественных сервисов по простой процедуре, без лишнего контакта с чиновниками”, – добавил нардеп.

Киевлянин Владимир спросил, какова целевая аудитория этой программы, ведь она интересна в основном молодежи, которая почти не ходит на выборы.

“Наша целевая аудитория – любой человек, который имеет светлое сознание, европейское видение и прогрессивное мышление. В Луцке мы пообщались со старшими людьми – представителями общества “Холмщина” и большинство из них очень активно включились в дискуссию, они все прекрасно понимают. 40% избирателей сегодня не ходят на выборы, мы проанализировали, что большинство из них – очень крутые креативные люди, IТ-шники, мы общались с ними в разных городах. Они знают, что эти технологии, которые я предлагаю, работают, в этом у них сомнений нет, но они не ходят на выборы, потому что не хотят очередного розводняка, быть обманутыми. Они во внутренней эмиграции к собственной стране. Они вернутся с этой внутренней эмиграции, если поймут, что это действительно изменит страну в такую, в которой они хотят жить”, – пояснил Деревянко.

Напомним, один из лидеров РУХА НОВЫХ СИЛ Юрий Деревянко проводит встречи с активистами РНС и жителями в разных областях Украины. Кандидатуру Юрия Деревянко на президентские выборы уже поддержали на областных конференциях Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Черниговская, Полтавская, Житомирская, Хмельницкая, Кировоградская и Николаевская областные организации.

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