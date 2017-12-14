Какие особенности конструкции имеет шлем для тхэквондо?

Единоборства занимают лидерские позиции в секциях, на которое хотят записаться не только мальчики, но и девочки. Это же отличная возможность научится элементарным приемам, и держать себя в отличной физической форме. А для некоторых это становится смыслом жизни, и они достигают отличных результатов в спорте.

Но для достижения первых строчек нужно много и усердно тренироваться. И понятно, что травм в этом процессе не избежать. Но чтобы их минимизировать, нужна надежная защита. Качественный шлем для тхэквондо — обязательная покупка в интернет-магазине Plenergy.

В чем особенность такой экипировки?

Многие начинающие спортсмены не видят в защите для головы никакой разницы и покупают обычный боксерский шлем. Так как довольно часто такая модель стоит дешевле. Но подобная экономия заканчивается печально: серьезная травма.

Так что для каждого вида единоборств нужен свой вариант.

Например, экипировка для тхэквондо имеет такие особенности:

закрытый лоб;

прикрытые ушные раковины;

усиленная зона в теменной и затылочной части головы.

Некоторые думают, что за счет таких характеристик обзор у спортсменов будет ограниченный. Но это только так кажется. Во время соревнований не возникнет дискомфорт.

Если тхэквондо вам не по душе, и вы бы хотели просто побоксировать, но боитесь получить серьезную травму, закажите шлем с бампером из соответствующего каталога интернет-магазина Plenergy https://plenergy.ua/shlemy/tip-shlema/s-bamperom. Он полностью закрывает лицо и защищает даже от самых сильных ударов. Так вы можете не бояться, что получите травму. Но запомните одно, из-за ограниченной видимости на соревнования эта модель не подходит. Также и для тех случаев, где используют удары ногами. Так что для тхэквондо не подходит.

При выборе экипировки не спешите с выбором. Будет лучше, когда в этом плане посоветуетесь с тренером или продавцом-консультантом. Это же ваша безопасность. Пусть занятия спортом приносят одно удовольствие.

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