Какую нишу бизнеса занять, чтобы быть востребованным на польском рынке?

Не каждая страна может похвалиться лояльностью к эмигрантам, тем более, если речь идет об иностранцах, пытающихся начать бизнес в этой стране.

Большинство европейских стран имеют строгие ограничения в сфере трудоустройства иностранцев и основания ими бизнеса. Кроме того, система налогообложения во многих сильно развитых странах является для наших соотечественников практически неподъемной. Безусловным преимуществом для украинцев является возможность бизнес иммиграции в Польшу. Ведь именно в этой стране:

экономическая ситуация переносит меньше колебаний и изменений, чем в других странах ЕС;

налог на прибыль равен 19%, в отличие от, например, 30% в Германии или 38% во Франции;

при всей простоте основания бизнеса в Польше есть возможность выхода на европейский рынок и вовлечения европейских инвесторов или партнеров.

Не менее привлекательным для желающих начать европейский бизнес станет прозрачность, ввиду абсолютного запрета коррупции, и доступность, благодаря небольшому начальному капиталовложению, регистрации компании. В зависимости от типа регистрации предприятия стартовый капитал может составлять от 1200 евро. Таким “легким стартом” вы не обойдетесь ни в одной другой стране, являющейся членом ЕС. Простота регистрации предприятия и ведения отчетности сделает бизнес иммиграцию в Польшу скорее приятной переменой, чем непостижимым заданием.

Как открыть бизнес в Польше?

Для иностранцев здесь есть несколько вариантов, которые по мнению бизнес-аналитиков являются самыми простыми и выгодными.

Открытие представительства, филиала, польской компании. При такой схеме сотрудничества вы сведете к минимуму затраты, связанные с открытием нового офиса и приобретете надежных и опытных партнеров. Основание собственной компании. В этом случае необходимо иметь знания о местном рынке и выбрать наиболее подходящую нишу. Покупка уже существующего бизнеса.

Бизнес в Польше: рекомендации начинающим

Если же вы все-таки решили стать основателем собственного небольшого бизнеса, то первым делом вам необходимо проанализировать рынок. Как и в других странах, в Польше есть товары или услуги, которые пользуются большим спросом, чем другие. То есть анализ спроса и предложения – обязательный этап. Для того чтобы не стать основателем бизнеса в неприбыльной сфере и не понести потери при отсутствии рентабельности, прислушайтесь к следующим рекомендациям.

Чего делать не стоит:

Не спешите в розничную торговлю. Как и в Украине, в Польше маленькие магазинчики и киоски меркнут на фоне крупных маркетов и сетей продовольственных магазинов. По этой причине, если конечно ваш товар не является уникальным и пользующимся спросом, не рекомендуется открывать точки розничной торговли.

Строительная сфера выглядит привлекательно, но только на первый взгляд. Безусловно, если вы специалист в строительстве и имеете хорошую квалифицированную команду, то клиенты к вам будут идти. Но это может занять очень много времени, так как большим спросом на рынке такого рода услуг пользуются давно зарекомендовавшие себя подрядчики, а никак не новички.

Турфирма или другие агентства организации путешествий и развлечений также могут оказаться не лучшим вложением. Для раскрутки такой организации понадобится дорогостоящая рекламная кампания. Учитывая довольно большую конкуренцию в этой нише, если у вас недостаточно средств для хорошей рекламы – затраты могут не окупиться.

Что пользуется спросом:

Работа в сфере красоты и ухода за телом. Проще говоря – салон красоты. Эта сфера расширяется с каждым годом, предлагая нам все больше различных процедур для сохранения молодости и привлекательности. Начать бизнес в этой сфере – значит обеспечить себе перспективную и востребованную работу.

Проще говоря – салон красоты. Эта сфера расширяется с каждым годом, предлагая нам все больше различных процедур для сохранения молодости и привлекательности. Начать бизнес в этой сфере – значит обеспечить себе перспективную и востребованную работу. Центры детского развития и обучения. Такая услуга пользуется неизменным спросом. Делая выбор в пользу этой идеи, уделите внимание разработке хорошей программы обучения и подбору квалифицированных кадров.

Такая услуга пользуется неизменным спросом. Делая выбор в пользу этой идеи, уделите внимание разработке хорошей программы обучения и подбору квалифицированных кадров. Стоковый магазин одежды , по-простому называемый “секонд хенд”, в польше будет пользоваться не меньшей популярностью, чем в Украине. Но только если ассортимент стоящий.

, по-простому называемый “секонд хенд”, в польше будет пользоваться не меньшей популярностью, чем в Украине. Но только если ассортимент стоящий. Аптека – еще один способ начать успешный бизнес в польше. Правда специалисты рекомендуют открыть филиал крупной компании, а не начинать дело с нуля.

– еще один способ начать успешный бизнес в польше. Правда специалисты рекомендуют открыть филиал крупной компании, а не начинать дело с нуля. Ресторан быстрого питания также будет пользоваться спросом, особенно если вы можете предоставить клиентам оригинальное меню или услугу доставки еды на дом.

Кроме того специалисты отметили, что нередко иностранцы открывают в Польше магазины алкогольной продукции. Несмотря на отличие законов о распространении алкоголя в нашей стране и в Польше, где они более строгие, такой бизнес всегда был прибыльным.

Главное, о чем нельзя забывать при открытии своей фирмы, это место расположения. В особенности это касается сферы услуг. Если вы собираете открывать магазин, салон, кафе или другое заведение, которое рассчитано на большое количество посетителей – выбирайте наиболее выгодное расположение. Хотя аренда в оживленных районах города будет отличаться по стоимости от других мест, но эти затраты себя оправдают большим потоком клиентов.

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