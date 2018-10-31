Как выбрать шкаф-купе на долгие годы? Практичные рекомендации

Удобность и практичность шкафов-купе сложно переоценить: этот элемент интерьера помогает организовать пространство в любой комнате дома, не занимая много свободного места.

Перед тем, как приобрести эту функциональную мебель, советуем узнать о самых важных критериях и правилах ее выбора.

Габариты и количество дверей в шкафу

Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер мебели. Определите, где именно будет стоять шкаф, и позаботьтесь о том, чтобы в комнате осталось достаточно места для комфортного передвижения. Зависимо от этого, можно выбрать 2-хдверный, 3-хдверный или более габаритный вариант. При этом стоит оценить количество вещей, которое вы собираетесь хранить внутри, ведь даже жителям больших и просторных домов не стоит покупать слишком габаритный вариант при отсутствии такой потребности.

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Двери: тип профиля, дизайн и материал

Определив, какие параметры и размер вам подходят больше всего, переходите к выбору профиля. Есть два типа профилей, по которым движутся двери в мебели:

алюминиевый – максимально бесшумный и аккуратный, удобный в использовании;

стальной – более шумный, чем алюминиевый, но также и более устойчивый к повреждениям и долговечный.

Двери могут быть созданы из разных материалов. Пользуется популярностью зеркальный фасад – он удобен в процессе примерки вещей, многофункционален, а также помогает визуально увеличить пространство. При этом зеркало требует регулярного ухода и чистки.

Стильно выглядят двери со стеклом, стилизовать которое можно по-разному. Фасад же из дерева или шпона – это простой, лаконичный и практичный вариант.

Внутреннее наполнение: количество полок, тумб, штанг

Один из ключевых моментов – это внутреннее наполнение шкафа. Оцените то, какие вещи вы планируете хранить внутри мебели, чтобы подобрать самую удобную конфигурацию, количество полок, ящиков и штанг для одежды. Если внутри будет храниться обувь, позаботьтесь о наличии сеток или тумб для нее.

Дизайн, цвет, элементы фурнитуры

Не стоит забывать и о таком важном моменте, как дизайн элемента интерьера. Шкаф-купе может стать ярким акцентом комнаты или же лаконичным ее дополнением. Главное – это найти или же изготовить под заказ ту мебель, которая будет выглядеть гармонично и уместно. Элементы фурнитуры и металлические вставки должны сочетаться с деталями на окнах, оконными ручками, замками и дверями. А цвет фасада должен сочетаться или же наоборот контрастировать с оттенком дверей, плинтусов, окон и мебели.

Беря во внимание все эти аспекты, вы гарантированно найдете удобный вариант на долгие годы!

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