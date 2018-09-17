Как выбрать погрузочную технику

Если ваш бизнес связан с перемещением грузов на большой территории, например склад или магазин, то вам необходимо складское оборудование.

Складская техника – это специальные приспособления, которые применяются при работе на складах или больших торговых помещениях для организации грузооборота. Такого рода оборудование отличается функциональными и конструктивными особенностями.

Виды складского оборудования

Учитывая разнообразие видов техники для склада, выбрать подходящий вариант довольно трудно. Для этого стоит определить, в каких условиях такое оборудование будет работать и какие задачи выполнять. Например, какие грузы будут перемещаться (вес, габариты), какая требуется высота подъема груза, оборудование будет использоваться внутри помещения или на улице, долгосрочность работы, бюджет на покупку техники. Учитывая эти параметры можно выделить такие виды техники для склада:

погрузчики;

ручные штабелеры;

электрические тележки;

гидравлические тележки;

Для работы на улице идеально подойдут погрузчики. Они тоже бывают разных видов. Для работы на улице лучше всего подойдут газовые и бензиновые погрузчики. Их можно использовать и на складе, но для этого понадобится хорошая вентиляция. Для работы в помещении подойдут электропогрузчики. Они отличаются своей мобильностью, маневренностью и отсутствием выхлопов.

Ручной штабелер – это один из самых экономичных видов складской техники. Незаменимый на складе для поднятия и опускания грузов и перемещения на небольшие расстояния.

Электрические тележки примечательны тем, что приводятся в движение с помощью аккумуляторной батареи и не требует физических усилий. Обеспечивают большую эффективность на фоне ручных видов техники для склада.

Гидравлическая тележка, в просторечии «рокла», оснащена гидравлическим домкратом, которые поднимает и опускает вилы. Предназначена для работы с нетяжелыми грузами.

Чтобы выбрать то, что нужно необходимо проанализировать множество факторов, например, грузоподъемность, ресурс работы погрузчика, безопасность для оператора, условия эксплуатации, стоимость и т.д.

Не стоит экономить на погрузочной технике, так как в последствии вам придется тратить время и средства на ее ремонт, покупку запчастей и т.д. Качественно подобранные погрузчики будут долго и бесперебойно работать для вашего бизнеса экономя время и силы сотрудников. Правильно подобранная погрузочная техника позволит эффективно оптимизировать работу склада, на предприятиях, объектах торговли, в сельскохозяйственной промышленности и т.д.

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