Как выбрать подходящие LED-светильники?

На сегодняшний день светодиоды пользуются большой популярностью

Причиной этого являются достойные характеристики приборов. LED-светильники — достойная альтернатива традиционным источникам света

Их сильные стороны:

качественное освещение;

высокая эффективность;

отличные показатели производительности;

низкое потребление электроэнергии;

длительный срок службы (до 25 тыс. часов).

Светильники обеспечивают равномерное освещение, исключая возможность мерцания. Они подходят для использования в офисах, учебных заведениях, медицинских центрах. Приятный и равномерный свет, отсутствие слепящего эффекта и мерцания исключает вероятность возникновения зрительной усталости, способствует продуктивности рабочего персонала.

Интернет-магазин Ledstorm предлагает своим клиентам приобрести светодиодную технику на выгодных условиях от надежных производителей.

Светильники LED и их особенности

Современная светодиодная техника имеет ряд особенностей, благодаря которым формируется большой спрос на рынке освещения. Светильники LED имеют небольшую теплоотдачу, не перегреваются и могут использоваться без дополнительных систем теплоотвода. Они устойчивы к холоду, жаре, ударам и вибрации. Отсутствие в устройствах опасных веществ гарантирует их экологичность и безопасность. Светильники допустимо использовать дома, они не нуждаются в специальной утилизации.

LED-приборы отличаются хорошей механической прочностью и защищены от незначительных повреждений. Также данная световая техника — настоящая находка для дизайнеров. Представленные LED-устройства могут быть напольными, настенными или потолочными. С помощью них можно сделать оригинальный декор интерьера, украсить лестницы, мебель или другие отдельные детали. Расставив правильно акценты с помощью освещения, можно сделать дом, офис или любое другое заведение более интересным, уютным, современным. Допускается размещение неограниченного количества высокофункциональных и компактных LED-светильников, при этом освещение становится ярким и эффектным.

ЛЕД-светильники можно купить на сайте ledstorm.ua. Здесь представлена долговечная, экономичная и экологичная продукция, которая соответствует современным стандартам качества. Фирма сотрудничает с проверенными производителями:

Electrum;

Ledsorm;

Feron;

Maxus;

Philips;

Global.

Купите светодиодные светильники в интернет-магазине Ledstorm

На сайте ledstorm.ua представлен широкий ассортимент светодиодной техники. При помощи системы навигации и фильтров на онлайн-странице можно быстро подобрать подходящую модель. Здесь есть полное описание продукции, с которым необходимо ознакомиться перед покупкой. Если возникают вопросы, обращайтесь к менеджерам магазина.

Цены на светодиоды зависят от ряда факторов:

мощности;

светоизлучения;

производителя;

особенностей применения (настенные, потолочные, напольные).

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