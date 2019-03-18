Как сирийский застройщик атакует Одессу через зарубежные СМИ

Интересно, что работу в Одессе немецкого культурного журналиста, по информации общественной организации “Наше місто Одеса” , в частности его расходы на авиаперелет и проживание, оплачивают структуры все того же Аднана Кивана. “И теперь у нас возникает вопрос к немецкому журналисту, который на самом деле является руководителем редакции культуры, какая же его истинная цель приезда и почему он задает вопросы совсем не касающиеся культуры, как Германии, так и Украины.” – пишут на странице организации.

Совершенно очевидно, что задачей строительного бизнеса Аднана Кивана является продолжение форсированного строительства одна за другой так называемых “жемчужин” – многоэтажных высотных жилых домов в самых разных районах Одессы, в том числе в историческом центре, где высотное строительство категорически запрещено Генпланом города, а также в прибрежной зоне – с видом на море. Особенности строительного бизнеса в Одессе зачастую таковы, что инвесторы одних строек, покупая в них квартиры, на самом деле финансируют строительство предыдущей стройки. Таким образом, если на одном этапе цепочка разорвется – то рухнет вся строительная пирамида. А это в условиях общего перенасыщения рынка недвижимости Одессы новостройками “чревато” и для всей бизнес-империи Кивана в частности, и для всего рынка недвижимости миллионного города в целом.