Как сирийский застройщик атакует Одессу через зарубежные СМИ

Недавно в Одессе побывал журналист немецкого издания “Кобальт
” Карстен Граверт с официально заявленной целью снять видеорепортаж о жизни в нашем городе и, в частности, о многочисленных нападениях на различных общественных деятелей и активистов. Заметим, что “Кобальт” – онлайн-журнал, который с 1997
года специализируется на создании качественного (как заявляется на официальной странице издания) видеоконтента о текущих событиях, документальных фильмов и поп-культуре. Одним словом – имеющий выход на телевидение Германии онлайн-видео-таблоид.
Журналист Карстен Граверт – шеф-редактор отдела культуры “Кобальта”, Несколько дней назад он попытался пообщаться с мэром Одессы Геннадием Трухановым, обвиняя того в организации покушения на общественного активиста Олега Михайлика. Связь простая – Олег Михайлик стал жертвой вооруженного нападения. Вечером 22 сентября 2018
года около его дома на него напали, стреляя на поражение
в грудь. Одесская полиция сработала достаточно оперативно – нападавших быстро нашли и задержали
, после чего судили. Оказалось, что это ранее замешанные
в многих криминальных историях преступники родом из Грузии. Суд отправил нападавших в СИЗО
, руководство правоохранительных органов Одесской области официально заявило, что покушение совершалось с целью дестабилизации политической обстановки в регионе
. Характерно, что в поддержку обвиняемых в нападении на Олега Михайлика выступили некоторые позиционирующие себя как патриоты общественники, а также журналисты одесского “7 телеканала”, который содержится на средства строительного бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. Интересно, что сам Олег Михайлик некоторое время также был ведущим одной из программ данного телеканала.
Интересно, что работу в Одессе немецкого культурного журналиста, по информации общественной организации “Наше місто Одеса”
, в частности его расходы на авиаперелет и проживание, оплачивают структуры все того же Аднана Кивана. “И теперь у нас возникает вопрос к немецкому журналисту, который на самом деле является руководителем редакции культуры, какая же его истинная цель приезда и почему он задает вопросы совсем не касающиеся культуры, как Германии, так и Украины.” – пишут на странице организации.
Совершенно очевидно, что задачей строительного бизнеса Аднана Кивана является продолжение форсированного строительства одна за другой так называемых “жемчужин” – многоэтажных высотных жилых домов в самых разных районах Одессы, в том числе в историческом центре, где высотное строительство категорически запрещено Генпланом города, а также в прибрежной зоне – с видом на море. Особенности строительного бизнеса в Одессе зачастую таковы, что инвесторы одних строек, покупая в них квартиры, на самом деле финансируют строительство предыдущей стройки. Таким образом, если на одном этапе цепочка разорвется – то рухнет вся строительная пирамида. А это в условиях общего перенасыщения рынка недвижимости Одессы новостройками “чревато” и для всей бизнес-империи Кивана в частности, и для всего рынка недвижимости миллионного города в целом.
Поскольку местные медиа-ресурсы Кивана в лице вышеупомянутого “7-го телеканала”, сайтов “УСИ” и “Откат” не выполняют своих задач по дискредитации местной власти и продолжения “решения земельных вопросов” в его пользу, сирийский застройщик выходит на международный уровень. В марте 2018 года он приобрел у пакистанского издателя Мохаммеда Захура единственную украинскую газету на английском языке – “Kyiv Post”, которая издается с 1995 года и позиционируется как единственное СМИ на английском языке об Украине. В своем интервью Аднан Киван заверил, что никак не будет влиять на редакционную политику издания. Однако затем на протяжении 2018 года в газете появилось несколько материалов о масштабной коррупции и криминогенной ситуации в Украине, в качестве примеров которых приводились исключительно события в Одессе.
Сейчас же, по мнению организации “Наше місто Одеса”, в работу запущена схема классической “джинсы”. То есть, в Одессу приезжают за средства Аднана Кивана корреспонденты влиятельных американских и европейских изданий, и делают репортажи о том, как “все плохо”. Затем эти репортажи “разгоняются” подконтрольными Кивану одесскими СМИ и подхватываются многими другими изданиями. Эта задача актуальна, так как Киван планирует довести количество своих многоэтажных “жемчужин” в Одессе с нынешних чуть менее 50 до 100, а также продвинуть своего сына Руслана Кивана в Верховную Раду Украины для лоббирования своих строительных проектов не только в Одессе, но и по всей стране.