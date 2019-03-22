Как легально заработать на каннабисе. Инвестиции в индустрию

Всё больше инвесторов рассматривают индустрию конопляных продуктов как очень перспективное направление.

Этот бизнес разрешён не во всех странах, но вкладывать в него деньги законно и легко в любой стране. Акции компаний, выращивающих каннабис, стабильно дорожают, а события последних лет привели к взрывному росту рынка.

Как пример, популярный телеграм-канал @TGHydra, специализирующийся на публикациях из этой сферы, представил хронологию новостей о каннабисе за 2018 год.

11 штатов США легализовали каннабис для совершеннолетних граждан, многие другие страны — для медицинского применения. В 2018 году 8 стран легализовали марихуану как для медицинского, так и для рекреационного использования. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) активно продвигает идеи легализации медицинского каннабиса и препаратов на его основе. А крупнейшим событием на рынке каннабиса, по информации @TGHydra, стала полная легализация в Канаде осенью 2018.

Имея таких влиятельных сторонников и новые широкие рынки, бизнес привлекает предпринимателей и инвесторов.

Как пример, крупнейшие игроки североамериканского рынка, канадские Tilray Inc, Canopy Growth Corp и Cronos Group, показавшие редкий по крутизне рост стоимости акций за последний год.

В качестве примера оценим график курса этих акций с 20 июля 2018 года.

Tilray Inc (TLRY)

После новостей о том, что Tilray получил официальное разрешение на ввоз марихуаны в США, акции выросли на 200%.

Компания прошла сертификацию GMP; провела успешное IPO для NASDAQ; имеет многолетний опыт работы, одна из самых крупных компаний по капитализации.

Цена акции на 20 июля 2018: 29.77$.

Самая высокая цена акции 214.06$ (+619%).

Цена на данный момент: 71.99$ (+141%).

Canopy Growth Corp (CGC)

Constellation Brands (известный производитель алкогольных напитков) объявил об инвестировании $5 млрд в Canopy для создания линейки напитков с экстрактом марихуаны.

Первая сертифицированная компания по производству каннабиса в Северной Америке; активно инвестирует в стартапы; капитализация превышает 1 млрд долларов.

Цена акции на 20 июля 2018: 24.31$.

Самая высокая цена: 56.89 (+134%).

Цена на данный момент: 45.52$ (+124%).

Cronos Group (CRON)

Табачная компания Altria (Marlboro) купила контрольный пакет акций Cronos Group за $1.8 млрд.

Международная компания, поставляющая марихуану в Европу и имеющая своё производство в Австралии; первая каннабис-компания, вышедшая на NASDAQ.

Цена акции на 20 июля 2018: 6.54$

Самая высокая цена: 23.70$ (+262%).

Цена на данный момент: 20.90$ (+220%).

Вывод

На рынке каннабиса можно очень хорошо заработать, если знать, куда смотреть. Также нужно понимать, когда цена акции слишком высока из-за излишнего энтузиазма инвесторов, а когда отражает реальный потенциал.

Основные источники информации это новости о грядущих изменениях в законах, о действиях старых проверенных игроков (например, покупка Altria акций Cronos Group) и о технологических новшествах, касающихся отрасли.

Для анализа последнего нужно немного разбираться в технических основах производства. Особенно перспективны направления, снижающие трудоёмкость и энергозатратность производства, повышающие урожайность и стойкость растений при выращивании в открытом грунте (вредители, температура и т.п.). Например, технологии экономии электричества, роботизированные системы (сбор и обработка урожая, полив и т.п.), генетика (ГМО, селекция).

С этим минимальным набором знаний и доступом в интернет можно с большой вероятностью выбрать несколько компаний для долгосрочных вложений и вовремя узнать направления, которые покажут быстрый рост на дистанции несколько месяцев.