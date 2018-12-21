Как Кашпировский захватил бизнес-центр в Киеве

Не удивляйтесь, если однажды вас не пустят в ваш офис или в вашу квартиру, в которой вы встретите “новых хозяев”, размахивающих бумагами, где будет написано, что именно они являются собственником вашей недвижимости.

И когда вы будете показывать свои документы, правоохранительные органы не смогут вам помочь, потому, что не смогут понять, чьим документам верить.

Примерно так случилось с владельцами торгово-офисного центра расположенного в Киеве по ул.Дегтяревской, 21-г, к которым в один не прекрасный день пришли незнакомые люди и предъявили документы, что с недавних пор собственником здания является некий Артур Кашпировский, продемонстрировавший чудеса, достойные его однофамильца-эстрасенса.

Здание с 2003 года находится в собственности компаний “Офис Лайн” и “Патрон Инвест”. За это время владельцы за счет собственных средств превратили админкорпус постсоветской эпохи в бизнес-центр общей площадью более 10 тысяч кВ.м. с современным оснащением и развитой инфраструктурой. В настоящее время более 80% площади бизнес-центра сданы в аренду, среди арендаторов компании с иностранным капиталом. По самым скромным подсчетам инвестиционная стоимость бизнес-центра составляет около $10,5 млн.

История началась вечером 11 декабря 2018. Несколько десятков вооруженных молодцев ворвались в здание, скрутили сотрудников охраны и захватили офисный центр, заблокировав доступ к нему и собственников, и части арендаторов.

Представители законных владельцев вызвали на место преступления правоохранительные органы, которые приехали, посмотрели на творящийся беспредел, пожали плачами и уехали.

Офисный центр по Дегтяревской, 21 – качественный офисный центр, оборудованный современными системами охраны и допуска. Пройти туда можно только через турникет и только по карточке. Захватившие здание якобы “новые владельцы” оперативно заблокировали доступ к помещениям законных владельцев и некоторых арендаторов, среди которых были также иностранные компании.

Кстати, для части арендаторов были сделаны исключения и они по-прежнему свободно проходят в свои офисы, не испытывая никаких проблем из-за возникшей ситуации. Среди таких “избранных” арендаторов, например, занимающий три этажа здания хорошо известный “112-й канал”, который оперативно реагирует на любое происшествие, которые случаются в Киеве, но который ни разу не обмолвился о захвате и силовом противостоянии прямо в своем офисе.

Как рассказала нам представитель компании “Патрон Инвест” (владеет пятым и шестым этажами здания) Ирина Белицкая, обратившись к Госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Реестру прав собственности на недвижимое имущество законные владельцы здания с удивлением узнали, что с 10 декабря новым владельцем офисного здания является ООО “Авангард Инвест”, руководителем и совладельцем которого является некий Артур Кашпировский.

Это крайне удивило не только собственников здания, но и их юристов, ведь Кашпировский создал компанию “Авангард Инвест” всего за 4 дня до этого – 6 декабря, продемонстрировав чудеса, достойные его однофамильца-эстрасенса.

Но реестры содержали и другие не менее интересные записи. Например, что 5 декабря “Офис Лайн” без своего участия перерегистрировал свои права по договору купли-продажи на ООО “Риелт Прайм”. 7 декабря ООО “Риелт Прайм” заказал фальшивую справку о площади здания, на основании которой внес изменения в Госреестр, присвоив, таким образом, еще два этажа здания. Затем 10 декабря здание по поддельной справке было переоформлено на ООО “Авангард Инвест”, а уже 11 декабря произошел физический захват здания.

Новые якобы “владельцы” здания компании “Авангард Инвест” и “Риелт Прайм” – типичные компании пустышки, созданные под эту аферу. Первое создано за четыре дня до сделки, “Риелт Прай” – за месяц.

Люди, хоть раз имевшие дело с куплей-продажей и переоформлением недвижимости, прекрасно знают, что совершить все эти транзакции так быстро прости не возможно физически. Если, конечно, у вас нет “своего” нотариуса, который имеет доступ к реестрам и может вносить в них изменения. В данной истории тоже был такой нотариус – частный нотариус Киевского городского нотариального округа Лилия Марцинкевич. Упрощение системы регистрации недвижимости, за которую так долго ратовал и бизнес и рядовые граждане, привело к тому, что залезть в реестр и исправить в нем данные может любой недобросовестный нотариус. И ему за это ничего не будет, если его не поймают.

Прекратить эту преступную практику могли бы изменения в законодательство, но, к сожалению, Верховная Рада 19 декабря опять не смогла проголосовать антирейдерский законопроект, который мог бы ужесточить доступ к возможности работать с реестрами.

Закончилась ли история с Дегтяревской 21-г?

Конечно, нет. Законные владельцы здания готовы в судах отстаивать свои права.

По свершившимся фактам пострадавшие владельцы здания уже обратились в органы полиции, в Генпрокуратуру. Кроме того, они инициируют проверку Минюстом деятельности госрегистраторов и частных нотариусов КМНО, которые лихо переоформили здание и, фактически, способствовали краже имущества стоимостью $10,5 млн, а также рассмотрение этого случая комитетом Верховной Рады.

По материалам “БАГНЕТ“

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