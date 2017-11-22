Кадровые рокировки ГФС: вскрыта схема по распределению “хлебных” должностей

В ГФС изобрели схему с проведением непрозрачных конкурсов для замещения вакансий в центральном аппарате

С лета 2017 года ГФС провела ряд конкурсов на распределение должностей в центральном аппарате и подразделениях ведомства. Всего за это время в результате конкурсов на руководящие должности были назначены более 90 сотрудников, и в ряде случаев явно видны признаки манипуляции, осуществлявшейся по одной и той же схеме. Мы выясняли подробности.

Транзитные должности

Суть схемы проста. При необходимости заполнения “хлебной” вакансии директора департамента или начотдела ГФС проводится максимально непубличный конкурс, в котором участвуют несколько кандидатов – основной и “транзитный”. Один из них, “транзитный”, часто занимает должность в системе ГФС, имеет регалии и может вполне соответствовать должности по профкомпетентности. Второй, “темная лошадка” – человек, как правило, либо случайный, либо пришедший из системы налоговой милиции или смежных ведомств (НБУ, прокуратуры, Минфина).

На конкурсе побеждает первый – “транзитный” кандидат. Но сразу после назначения он пишет заявление о переводе на другую должность – и второй участник конкурса, “темная лошадка”, без борьбы занимает руководящее место. Причем на должность, на которую отправляется “транзитный” кандидат, вообще не объявлялся конкурс. Это позволяет, проведя всего один конкурс, заполнить две должности, пристроить двух нужных кандидатов и не светить “хлебные” должности в конкурсах, чтобы неудобные кандидаты “не набежали”.

Так, например, интересна во всех отношениях должность директора департамента налогов и сборов с юрлиц: по итогам конкурса ее должен был возглавить Андрей Рахуба, ранее работавший в Нацбанке (департамент юрлиц он штурмовал с должности в.о. директора департамента инфраструктуры и материально-технического обеспечения, того самого, который отвечает за все закупки и стройки). Однако сразу после конкурса он написал заявление о переводе обратно, на предыдущую должность, уступив место Елене Антиповой, экс-первому замначальника Налоговой инспекции в Дарницком районе Киева. В налоговой сфере Антипова известна: еще в начале года звучали обвинения в ее адрес в “преступной бездеятельности” – якобы, она отказывалась проводить проверки хоздеятельности нескольких ООО, вероятно, уклонявшихся от уплаты налогов (общий вес злоупотреблений – 1,5 млн грн – является уже особо крупным размером).

При этом Андрей Рахуба, отказавшись от должности, в конкурсе на которую он победил, потерял приставку и.о. и стал директором департамента инфраструктуры и материально-технического обеспечения, контролирующего все финансовые потоки ГФС. Не все гладко у Рахубы и в декларации – в ней значатся две квартиры (своя и супруги) и автомобиль “Ниссан” 2008 года, однако родственники первой линии – его же супруга и родной брат – владеют бизнесом, который связан напрямую с работой Рахубы в ГФС. Жена – учредитель и директор ПП “Центр сервисного обслуживания “Этна” – продает и обслуживает кассовые аппараты. С кассовыми аппаратами связаны и многочисленные компании родного брата Андрея Рахубы.

Эту схему задействовали много раз и для разных случаев. Так были “назначены” замначальника отдела экспедиции управления документального обеспечения Департамента матобеспечения и развития инфраструктур.

Владислав Власюк (он подчиненный Андрея Рахубы) и первая замначальника ГУ ГФС в Хмельницкой области Оксана Домерат. По похожему “закрытому” конкурсу владелец киевской юридической компании “Интерлекс” Леонид Гречка стал, фактически, замруководителя внутренней безопасности ГФС, а должность замначальника отдела внутреннего аудита в соответствующем департаменте занял Василий Поезд – “бывший” глава Офиса больших плательщиков налогов ГФС. Именно с Поездом случился скандал – обстоятельствами его “схематозного” назначения заинтересовалось СБУ. 8 ноября СБУ провела обыски у Поезда по подозрению в нарушениях при конкурсном отборе – информация об этом просочилась в СМИ. Одесский прецедент В единичном случае применения подобной схемы явного нарушения закона вроде бы и нет. Но приведенные примеры показывают – при конкурсных отборах в ГФС схему используют систематически. Получается, что на 10 вакантных мест можно провести всего 5 конкурсов. Первый претендент потом будет назначен по переводу, второй займет должность, невзирая на возможное несоответствие. Есть и явное противоречие здравому смыслу: это как если бы врач в клинику прошел на должность стоматолога, показав соответствующие умения и диплом об образовании, а потом бы перевелся на должность гинеколога, лишь потому, что стоматологом хочет быть другой доктор, правда, без соответствующей подготовки. Именно поэтому схема уже стала предметом депутатских расследований. Комитет Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции проявлял интерес к переводу в центральный аппарат ГФС сотрудника Налоговой милиции Киева Александра Халковского: по данным нардепа Андрея Немировского, Халковский был командирован на Одесскую таможню, проработал там месяц (командировка не была продлена, поскольку в этом случае ее должен был бы согласовать руководитель структуры). Но, чтобы продолжить работу в ГФС, назначение переводом необходимо было оформить в Киеве. “По закону это можно сделать лишь путем проведения открытого конкурса. И он был проведен, но не в Одессе (где Халковский очень хочет получить руководящую должность, но конкурс не выиграл бы), а в Киеве: 25 июля Халковский победил в конкурсе и получил должность замдиректора департамента”, – пояснил Немировский в депутатском запросе к САП и ГПУ. По открытым данным, Халковский действительно победил в конкурсе на должность начотдела обеспечения техзащиты информации и контроля Департамента охраны гостайны, технической и криптографической защиты информации ГФС. “На самом деле про этот “открытый конкурс” – никакой официальной информации. Мне стало известно, что у всей этой многоходовой комбинации была лишь одна цель – выигранный конкурс и столичная должность дает возможность официально (уже без командировки) перевестись в Одессу. И процесс уже запустили”, – пояснил нардеп. Мы продолжаем собирать полный список сотрудников ДФС, просочившихся на должности подобным образом. Очередной “конкурс” пройдет 21-23 ноября. Запасаемся попкорном и следим за результатами.

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