Качественный и надежный ремонт техники в Киеве

Ежедневно киевляне сталкиваются с необходимостью ремонта цифровой и бытовой техники. Подобные устройства выходят из строя по разным причинам. Но все они нуждаются в бережном отношении и применении исключительно качественных и надежных комплектующих.

Обеспечить и то, и другое готовы сотрудники сети сервисных центров TotalService. На сайте компании, по адресу http://totalservice.com.ua, можно узнать адреса мастерских и получить полную информацию по любым вопросам ремонта.

Ключевые особенности и преимущества сервиса

Компания работает на рынке порядка 13 лет. За это время у нее накопился огромный опыт, позволяющий осуществлять ремонт ноутбуков, смартфонов, планшетов и других современных девайсов в максимально короткие сроки. Среди основных преимуществ данного сервиса можно выделить:

наличие нескольких офисов в разных районах столицы;

большой спектр предоставляемых услуг;

высокую скорость и качество работ;

применение прогрессивного диагностического оборудования и лицензированных запасных частей и комплектующих;

наличие гарантии на работы и запасные части.

Оперативный ремонт бытовой техники и цифрового оборудования осуществляют квалифицированные специалисты, которые имеют постоянную практику и регулярно посещают курсы повышения профессиональных возможностей.

Алгоритм работы профессионального сервиса

Независимо от характера услуг, будь то ремонт телефонов или восстановление фотоаппаратов, специалисты соблюдают определенный алгоритм работы. Он является поэтапным:

Диагностика и анализ неисправностей. Для этого применяются не только профессиональные навыки, но и специальное компьютерное оборудование, позволяющее определить малейшие отклонения в работе устройств. Выявление перечня мероприятий и необходимых для восстановления функций, подбор комплектующих, определение стоимости работ. Проводится ремонт фотоаппаратов, видеокамер, смартфонов и других девайсов после согласия клиента с предъявленной суммой. Ремонтные операции. Мастер аккуратно разбирает устройство, меняет износившиеся узлы, устанавливая на их место новые. При необходимости дополнительно производится замена термопасты, прокладок и иных расходников. Тестирование. После того как ремонт планшетов, ноутбуков, телефонов окончен, мастер проводит повторную диагностику. Это позволяет убедиться в качестве и эффективности ремонта, доступности всех функций.

Осуществляется ремонт Apple и других брендов с использованием сертифицированных запасных частей. Благодаря этому на все услуги действует гарантия. Ее длительность составляет 6 месяцев. Если за это время неисправность возникнет повторно не по вине пользователя, то второй раз ремонт предоставляется на бесплатной основе. Стоит отметить, что сервисные центры указанной группы располагаются у станций метро. Это обеспечивает пользователям максимальный уровень удобства для заказа услуг.

Ремонт техники должен быть профессиональным!

Именно так считают сотрудники сервисных центров TotalService. Этому есть логическое объяснение, которое понятно каждому человеку. Но желая сэкономить деньги или ускорить процесс, многие самостоятельно разбирают устройства. Подобные действия приводят, как правило, к вредительству. Результаты очевидны:

нарушение креплений и повреждения корпусов;

полный выход устройства из строя;

появление невосстанавливаемых дефектов;

дорогостоящий ремонт или необходимость покупки новой техники.

Чтобы избежать перечисленных неприятностей, нужно любой ремонт доверять только квалифицированным, опытным, надежным специалистам.

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