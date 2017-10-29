Кабмін пропонує Верховній Раді нові правила для розлучених та прийомних батькв

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зобов’язати батька, з яким проживає дитина, повідомляти про нове місце проживання другого з батьків

Пропонується встановити, що той з батьків, з ким малолітня дитина проживає на підставі рішення суду, самостійно вирішує питання про місце її проживання, місце та форму навчання, а також тимчасовому виїзді з України на строк не більше місяця, повідомляється в законопроекті №7217, зареєстрованому у Раді 20 жовтня

Однак, у разі, якщо батько, з яким проживає дитина, приховує від другого з батьків місце проживання дитини, суд за заявою другого з батьків може передати дитину для проживання з ним.

Також Кабмін пропонує встановити, що максимальна різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більше 45 років, крім випадків, коли дитину усиновляє її родич, а також одним з подружжя усиновлюється дитина другого з подружжя.

Крім того, особа, не пов’язана з дитиною сімейними, родинними відносинами, може бути призначена його опікуном або піклувальником лише за рішенням суду.

За матеріалами Українські Новини

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