“Йога обратной спирали”. Постижение многослойности Мира

Книга Леонида Беленицкого «Йога обратной спирали» – увлекательное путешествие сквозь миры, открывающиеся читателю… Который по ходу погружается в тайны йоги, учится и осваивает практики…

Несмотря на автобиографически-беллетристическое повествование, это учебник. Для тех, кто твердо решил постичь тайны йоги.

Если кто-то верит в то, что для того, чтобы понять, что такое йога, достаточно посмотреть пару роликов на Yutub, его ждет разочарование.

Потому что набор физических упражнений с завлекающими заголовками «Йога за 15 минут», «Йога для начинающих за 30 минут» или «Йога для похудения», которые вам демонстрируют «видео-гуру», это, скорее то, что раньше называлось «производственной гимнастикой».

Да, можно научиться похоже приседать, правильно ставить ноги или держать голову.

Но все равно – это сродни тому, что научившись креститься в храме на правильные иконы или бормотать молитвы, ощущать себя истинно верующим.

Потому что, какими бы красивыми ни были ваши дхоти или сари, как бодро вы бы не выкрикивали «Харе, Кришна! Харе Рама!», это вовсе не означает, что вы с подхода постигли всю глубину многовекового учения.

Точно так же и с йогой.

Ибо йога, как гласят справочники, это «понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния».

И для освоения «духовного» и «психического», без которых невозможны настоящие физические практики, потребуется не один год упорной работы над собой.

При этом подавляющее большинство «книг по йоге» автоматически подразумевает то, что читатель, приступающий к их чтению, уже давно созрел. Поэтому многие авторы приступают к разговору с читателем как бы наравне.

Что нередко заставляет новичка, ступившего на непростой йоговский путь, отбросить литературу и переключиться на что вышивание гладью или выращивание гладиолусов.

В этом плане книга Леонида Беленицкого с очень точно подобранным названием «Йога обратной спирали» является тем редким примером, который поможет новичку забыть про пяльцы и цветы. Поскольку автор, достигший в постижении и освоении глубин йоги немалых успехов, не бросает новообращаемого в воду, а плавно плывет рядом, поддерживая снизу.

Проходя вместе с читателем свой путь.

Весьма, кстати, непростой.

Поскольку йогой Леонид Беленицкий начал заниматься еще в прошлом веке. Да еще и в Советском Союзе. Где отношение к йоге, явно не отвечавшей постулатам научного коммунизма, было более чем сложным. Это было нечто сродни одному из предметов элитного дефицита. Распределением которого руководили исключительно партийные бонзы. Ибо с одной стороны, йогой интересовались в Кремле и учитывали при подготовке космонавтов. А с другой, прилагалось немало усилий для того, чтобы чуждое марксизму учение не стало достоянием основной массы строителей коммунизма. Чем в свою очередь занимался КГБ.

Вот, что пишет об этом сам Беленицкий: «Родился я в СССР, в городе Харькове. Йогой начал заниматься в 1978 году. Занимался по книжкам. Учителя у меня не было. В конце одной из книг было написано: «Когда ученик готов — Учитель найдется». Мне тогда было 16 лет. Год шел за годом, а Учителя все не было. Почему? Тогда я не понимал, по разным причинам. Мне повезло только через 8 лет. В 1984 году я нашел своего Учителя. Вернее, он меня нашел. Он приезжал в Харьков из Москвы. Многое я уже знал, потому что за 8 лет до встречи с Учителем прочел и освоил много книг по йоге…

С тех пор прошло 39 лет…

И далее, отталкиваясь от этого более солидного опыта, который автоматически уже внушает доверие, начинается увлекательнейшее, многослойное повествование о том, какой пути, по которому идет автор, начав его в далеком советском Харькове и продолжая в наши дни в американском Нью-Джерси…

Хронологически, в формате анкеты этот путь выглядит так:

1979 – закончил школу. Харьков. СССР.

1980 – 1985 – высшее образование: инженер-технолог. УЗПИ. Харьков. СССР.

1984 – 1990 – школа йоги: (1880 учебных часов) инструктор йоги. Академия Культуры и Здоровья. Москва. СССР.

1988 – институт физкультуры: инструктор оздоровительных групп. Харьков-Киев. УССР. (Харьковский филиал Киевского института Физической Культуры)

1989 – детский госпиталь №23: курсы массажистов: массажист. Харьков. УССР.

1990 – 1995 – школа йоги: (1875 учебных часов) инструктор йоги 4-го Ранга. Пермь. Россия.

1994 – 1996 – государственный университет (второе высшее образование): психолог. Харьков. Украина.

1996 – 1998 – Акупунктура (Acupuncture). Частный класс профессора Яроцкой, MD, PhD. Харьков. Украина. (Институт усовершенствования врачей)

2000: U.S. Credential Evaluation Report: U.S. Equivalency: – Bachelor’s and Maser’s Degree in Mechanical Engeneering, – Master’s Degree in Psychology.

Мои два диплома: инженера и психолога были эволюированы Американской комиссией, как Бакалавр и Мастер инженерного дела и Мастер в психологии.

2006: Massage Therapy and Bodywork License. State of NJ.

Для сдачи тестов и экзамена на лицензию массажиста штата Нью-Джерси пришлось закончить школу массажа повторно, но на территории США. Практику массажа мне зачли с первого раза.

2006-2009 – Eastern School of Acupuncture and Traditional Medicine. Master’s Degree Equivalent. Montclair, NJ.

Три года моей жизни. 3000 учебных часов. Клиническая практика. Защита. В итоге: Мастерская степень по Японской и Катайской акупунктуре.

2010 – to presant time – Acupuncture License. State of NJ.

Лицензия штата Нью-Джерси на медицинскую практику Иглоукалывания подтверждена»…

Но, поскольку книга называется «Йога обратной спирали», то автор предлагает читателю совершить по спирали захватывающее путешествие, и скользя вниз, и взмывая вверх.

Так что, эта книга, как и само учение йоги, не быстро глотаемый детектив.

А серьезный многостраничный труд. Который, однако захватывает читателя не хуже детектива с первых страниц. С того момента, когда автор бежал в Крым после взрыва на Чернобыльской АЭС.

Где осваивал искусство медитации:

«Не думайте, что все эти медитации получались у меня легко. Вы видели в цирке человека, который умеет ходить по канату? Сколько лет он учился этому навыку? Так же и с медитацией. Из сотни попыток удается одна. Нужно пробовать снова и снова.

Есть люди, которые не умеют плавать.

Есть люди, которые умеют плавать, но не любят нырять.

Есть люди, которые боятся нырять глубоко.

Есть люди, которые не боятся нырять глубоко, но им не хватает воздуха для достижения глубины.

Так же и с медитацией. У каждой медитации есть своя глубина погружения. И не все могут этой глубины достичь. Кому-то не хватает терпения. Кому-то воображения. Кто-то сразу попадает в сон, как только закроет глаза.

Что означает “глубокая медитация”?

Это как в темной комнате – сначала сплошная чернота. Потом глаза адаптируются к темноте, и вы начинаете различать контуры предметов. Если вы в темной комнате достаточно долго – у вас возникают разные новые ощущения. Этих ощущений у вас не было раньше. На каждой новой ступени погружения эти ощущения меняются и трансформируются в новые.

Так же и с медитацией.

Новые ощущения входят в ваше сознание постепенно и создают свое пространство.

В этом новом пространстве вы начинаете свою адаптацию»…

Не правда, ли очень понятно и доходчиво?

Поскольку все мы когда-то учились плавать.

У кого-то это получалось с первой попытки, а у кого-то развивалась водобоязнь. Хотя, на самом деле, все зависело от учителя, который вводил вас в новую, маняще-пугающую среду.

Но, поскольку, как мы знаем, йога – это не услада физкультурника, а учение, основанное на буддистско-индуистском восприятии мира, подразумевающем переплетение миров и инкарнаций.

Для чего, на первый взгляд рискованно, вводит читателя в двухмерные и трехмерные невидимые миры. В мир ангелов. Точнее, в «Школу ангелов».

Причем, настолько легко и свободно, что это не вызывает никаких дополнительных вопросов:

«Он был совершенно обычным ангелом. И выглядел, как обычный ангел. Белые одежды, воздушные абсолютно белоснежные крылья. Конечно, прошлая земная жизнь немного проявилась в облике ангела-стажера. Он был невероятно худой, имел непослушные темные вьющиеся волосы, которые торчали в разные стороны и закрывали уши. Стажер имел широченные длинные черные брови, которые контрастно выделялись на фоне его белоснежных одежд. Он мог взять для себя практический любую внешность – Школа Ангелов такие изменения допускала. Но стажер оставил себе тот же облик, когда был монахом на Земле. Совсем не потому, что у него не было фантазии. Просто он понимал, что внутренний облик важнее внешнего. Ведь он был монахом в своей Прошлой жизни. А в этой попал в “Школу Ангелов”. А еще он гордился своим новым статусом ангела и совершенно не тосковал о своей прошлой земной жизни. Поэтому ангел-стажер и не полетел на Землю с другими выпускниками. Ведь там то же самое, что и здесь… “Что наверху – то и внизу”»…

Помните, как там у Гребенщикова: «А что наверху – то и внизу, А душа – она как печная тяга»…

Вот, например отрывок из конспекта начинающего ангела, дисциплина “Навевание снов»:

«- Сон имеет важное значение в жизни каждого человека.

Люди думают, что их сны – это отдых.

В действительности, сон – это путешествие Души в другие миры.

– Сны – это напоминание людям о существовании других миров и пространств.

– Люди устроены “по образу и подобию”, но человеку надо все время напоминать об этом.

Человек имеет восемь тел.

Но люди воспринимают только самое плотное тело – физическое.

Это первое тело и это тело не путешествует во сне.

Второе тело человека – это эфирное тело. Второе тело так же не имеет возможности путешествовать во сне.

Путешествуют во сне остальные шесть тел человека из восьми.

– Во время путешествия шести тел, человеку ничего не снится.

Это так называемый “медленный сон”.

Сны сняться тогда, когда шесть тел возвращаются в физическое и эфирное тела.

В этот момент происходит передача информации о путешествиях шести тонких тел.

Это, так называемая людьми, фаза “быстрого сна”.

Один полный цикл сна включает в себя фазу медленного и быстрого снов.

Один полный цикл сна здорового человека составляет 60-90 минут.

Но время полного цикла сна может варьироваться от разных причин.

Для полного отдыха человеку необходимо 4-7 полных циклов сна в сутки.

– Людям нужны иные пространства, в которых люди могут обрести Свободу.

Сон является одним из таких пространств.

Когда-нибудь люди научатся действовать в своих снах.

Это приведет к ускорению развития человечества в целом.

Но это в будущем. Сейчас “Школа Ангелов” использует сны людей в своих целях»…

Но для постижения многослойности нашего мира Леонид Беленицкий вводит еще один пласт – «Отчеты капитана КГБ Синицына»…

Что во многом облегчает постижение непростых материй.

Создавая захватывающий эффект гонок по спирали на «американских горках», потому что, согласитесь, перелет из мира «Школы ангелов» в «мир КГБ», а потом в атмосферу советского производства, где автор на глазах у изумленных строителей коммунизма использует свой обеденный перерыв для метидаций, закрутившись в «йоговские узлы», это куда познавательнее, нежели малопонятные канонические тексты…

Книга «Йога обратной спирали» вышла в США на русском и английском языках. Бумажные тиражи невелики. Но, поскольку наш сегодняшний мир во многом расширился благодаря интернету, Леонид Беленитский, как и любой Учитель йоги, делится своими знаниями и опытом в сети.

Откройте «Йогу обратной спирали» и отправляйтесь в увлекательное путешествие, скользя сквозь миры, которые вам будут открываться… Открывая по ходу путешествия тайны йоги, и попутно учась осваивать практики…

Вот вам перечень глав только первой части этой необычной книги:

«Глава Первая. Каждый имеет свою Миссию на Земле.

Глава Вторая. Миссия инструктора йоги и Книга его Судьбы.

Глава Третья. Осознание невидимых Сил Судьбы.

Глава Четвертая. Воздействие прошлых Реинкарнаций на Судьбу и Миссию на Земле.

Глава Пятая. Земной Учитель готовит к Инициации.

Глава Шестая. Мир Предков и Чакральная Инициация.

Глава Седьмая. Первоисточники по йоге.

Глава Восьмая. Четыре Учителя»…

А ведь у «Обратной спирали» есть еще вторая часть…

Татьяна НАГОРНАЯ

Залиште свою думку!