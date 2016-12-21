Італійський міністр запропонував допомогу молодим українським реставраторам

Міністр культурної спадщини та культурної діяльності і туризму Італії Даріо Франческіні запропонував міністрові культури України посилити співпрацю між країнами, зокрема створити курси навчання для молодих спеціалістів – реставраторів, які могли б набувати досвіду за кордоном

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook Мінкультури.

«Я розділяю вашу точку зору з приводу посилення співпраці між нашими країнами у культурній сфері. Ми прагнемо її посилити і конкретизувати, зокрема розвивати такий напрямок, як створення курсів навчання і вдосконалення для молодих спеціалістів — реставраторів, які могли б набувати досвіду за кордоном», – сказав Даріо Франческіні.

Також, під час зустрічі обговорювалися питання проведення спільних культурно-мистецьких проектів, створення україномовного аудіогіду для низки італійських музеїв, проведення двосторонніх майстер-класів для підвищення кваліфікації молодих реставраторів, налагодження співробітництва в галузі кіно, а також представлення України на 57-му Венеційській бієнале сучасного мистецтва.

Даріо Франческіні також взяв участь в урочистій церемонії передачі картин, викрадених з музею Верони.

За матеріалами zaxid.net

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