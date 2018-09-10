Існує небезпека “договорняків” і політичних компромісів при розгляді виборчого Кодексу – Голомша

Нині на перший план виходить не тільки сам факт необхідності прийняття нового виборчого законодавства, а і забезпечення його бездоганної якості.

Адже мова йде про своєрідну виборчу Конституцію, основоположний документ, застрахований від змін під політичну доцільність. А тому в ньому не повинно бути помилок, порахунків, двочитань – пише у блозі на «ЛБ» голова партії «Патріот» Микола Голомша.

Політик вказує на те, що розробка і запровадження виборчого законодавства було однією з головних передвиборчих обіцянок практично усіх парламентських політсил і чинного Президента. «Але політичної волі не вистачило за всі чотирі роки – термін достатній, аби якісно вирішити цю суспільну і державну проблему, яка доповнилась ще одною небезпекою. Саме через лукаві шпарини у виборчому законі, який діє нині, до українського Парламенту може прориватись п’ята колона Московії. Не секрет, що приховані путінські посіпаки і понині сидять у Верховній Раді. І вони не збираються іти. А усунути їх від впливу на державні процеси може тільки таке виборче законодавство, яке не дасть знов пролізти звичними методами – через підкуп, фальсифікації, технологічні лукавства, брехливу рекламу» – підкреслює політик.

Микола Голомша вважає, що нині для прийняття якісного пакету законів залишається дуже небагато часу. Але виборчий Кодекс, який проголосований Радою у першому читанні, є застарілим і вимагає суттєвого доопрацювання. Тому, на думку голови партії «Патріот», –

«Небезпека не отримати нічого посилюється небезпекою отримати недосконалий Кодекс. І не тільки просто недосконалий – є ризик, що комусь закортить під виглядом правок зберегти шпарини для посіпак».

«Тому, завдання громадянського суспільства полягає по- перше, у тиску на парламент, який має виконати свою місію і встигнути прийняти Кодекс, а по-друге, у забезпеченні динамічного громадського контролю за його якістю. Контролю, який не уповільнював би процес проходження Кодексу через Раду, а убезпечив би його від можливих політичних компромісів, договорняків та лукавих норм, схильність до яких нинішній парламент демонстрував неодноразово».

Микла Голомша вважає доцільним термінове створення громадського комітету, у складі якого фахівці у галузі виборчого права мають оперативно оцінювати пропозиції політиків під час доопрацювання виборчого Кодексу.

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