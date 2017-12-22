Гибридные консервы Москвы: в Польше разоблачили агентов РФ с филиалом в Украине

Польские СМИ утверждают, что из Фонда «Открытый диалог» открыто торчат кремлевские рога и копыта

Два события, произошедшие в Киеве и Лондоне, соответственно, 19 и 21 декабря, на первый взгляд как бы ничего не связывает.

Но, если присмотреться чуть внимательнее, то несложно обнаружить, что их объединяет Владимир Путин. Точнее, непрекращающаяся информационная война, которую Кремль ведет против цивилизованного мира.

Поэтому в Лондоне премьер-министры Великобритании и Польши подписали соглашение о совместной борьбе с российской пропагандой.

А на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в Киеве польский журналист Ярослав Якимчик чуть рассказал о своем расследовании относительно фонда «Открытый диалог» (ФОД). Чей главный офис находится в Варшаве, а постоянные представительства в Брюсселе и Киеве.

Но, если встречу Терезы Мэй и Матеуша Моравецкого украинские СМИ как-то отметили, то куда более значимая для Украины пресс-конференция – о расследовании, проведенном в Польше в отношении известного благотворительного Фонда “Открытый диалог” – прошла практически незаметно.

Понятно, что может возникнуть вопрос насчет того, что ФОД – организация в Украине известная. Что ФОД оказывал помощь Евромайдану, а потом, в самое тяжелое время – бойцам АТО.

Что ФОД – это правозащитная организация, которая приложила немало усилий для освобождения Надежды Савченко. Подавала в ЕС санкционный список во главе которого значился лично Владимир Путин. А в 2015 году польская пророссийская партия «Смена» («Zmiana») даже пыталась добиться возбуждения уголовного дела против ФОД за «нанесение ущерба имиджу Путина».

И все было очень хорошо, пока «консерва не вскрылась». В том смысле, что один из лидеров ФОД – Бартош Крамек – не начал организовывать в Польше в рамках борьбы с судебной реформой и правящей партией «Право и Справедливость» (ПиС) Майдан по украинскому сценарию.

Для чего написал инструкцию-манифест про 16 шагов, которые необходимы для начала революционных действий, целью которых является свержение польского правительства. Среди этих шагов – массовые демонстрации, забастовки, неуплата налогов, палаточные городки, блокада правительственных учреждений и прочие, знакомые Украине по Революции достоинства, акции.

Т.е. полная дестабилизация и остановка одной из знаковых стран ЕС.

С учетом того, что та же польская судебная реформа вызвала резкую критику в Брюсселе, действия ФОД логично ложились в формат борьбы за демократию.

Если бы не одно (точнее, несколько) «но».

Поскольку польские журналисты выяснили, что из ФОДа практически открыто торчат большие кремлевские рога и копыта. Которые не удалось скрыть ни антипутинской риторикой, ни наработанным позитивным имиджем в Брюсселе, ни дружбой с Джорджем Соросом, ни иными демократическими вкусняшками.

Расследование, в частности, ошарашило поляков информацией, что «спонсори Фонду та частина його керівництва мають російські паспорти, регулярно відвідують Москву, зустрічаються з російськими високопосадовцями і навіть є власниками бізнесу в окупованому Криму. Донори фонду мають стосунок до російського ВПК».

В первую очередь, это касалось гражданской жены Бартоша Крамека – гражданки РФ Людмилы Козловской. Уроженки Крыма, получившей, по представленной информации, российское гражданство после аннексии Крыма в 2014 году.

Но это как бы полбеды.

Куда любопытнее информация о брате Людмилы Козловской – Петре. Тоже гражданине РФ. Тоже получившем гражданство в 2014 году.

Севастопольском бизнесмене, собственнике завода «Маяк», который не только работает на российский ВПК. Помимо этого, Петр Козловский еще и торгует земельными участками. Т.е. распродает оккупированную украинскую территорию.

Понятно, что в условиях гибридной войны оклеветать можно кого угодно. Как можно и сфабриковать любые доказательства.

Тем более, что после публикации этих данных Людмила Козловская заявила на слушаниях в Брюсселе, что информация о брате – сплошные ложь и клевета. А все официальные данные, предоставленные журналистами – подделка, фальшивка и грязная фабрикация, призванная опорочить честное имя ФОД.

Потому что, на самом деле, «ее брат продал ЗСС «Маяк» еще в 2003 году. После этого Петр Козловский занимался в Крыму телекоммуникационным бизнесом. Из-за оккупации полуострова в 2014 году он эмигрировал в США, а его предприятия в Крыму были захвачены оккупационными властями».

Поверили ли в Брюсселе президенту ФОД, пока окончательно неясно.

Но в том, что госпожа Козловская солгала высокому собранию, сомневаться сложно.

И дело даже не в том, что Ярослав Якимчик обнародовал свежие данные российских реестров с указанием бизнесов господина Козловского:

4 компании Петром зарегистрированы на 72-летнюю мать Сидонию.

«Центр технической эксплуатации №1», зарегистрирована 21 октября 2014 года. Государственный регистрационный номер компании 1149204026179. «Ламос», компания зарегистрирована 9 марта 2016 года, ГРН 1169204052445. «Иос», зарегистрирована 12 января 2017 года. Государственный регистрационный номер ООО «Иос» 2179204037616. «Каравелла», регистрация 14.02.17, ГРН 1179204001239.

На сестру Людмилы и Петра зарегистрировано 8 компаний:

«Икария», регистрация 28.11.14. ГРН 1149102099211. «Курута», регистрация 06.03.15. ГРН 2159204088350. «Эксплуатационная организация «Технотрон», регистрация 02.11.15. ГРН 2159204185369. «Атолл», регистрация 26.02.16. ГРН 1169204052049. «Эксплуатационная организация М1», регистрация компании 29.06.16. ГРН 1169204056933. «Илион», регистрация 08.11.16. ГРН 2169204185544. «Эксплуатационная организация М2», регистрация 29.06.16. ГРН 1169204056944. «Центр кадастра недвижимости и землеустройства», регистрация 05.12.2014 года. ГРН 1149204042745

Что были предъявлены фотографии внутреннего и заграничного российских паспортов, выданных Петру Козловскому в 2014 году.

Как можно сфабриковать фото паспортов понять можно.

Как можно подделать записи в официальных реестровых документа РФ – понять сложно.

Но и это не главное.

Ибо, если даже допустить, что враги ФОД оказались настолько всемогущими, что смогли хакнуть официальные реестры РФ, то, что делать с публикацией на севастопольском интернет-ресурсе «Информер» от 3 января 2016 года «Севастопольские антигерои «под прикытием»?», понять просто невозможно. Поскольку речь идет о такой тонкой игре, на которую не способны даже Песков, Киселев, Сурков и прочие кремлевские пропагандисты вместе взятые.

Вот небольшой отрывок из этого материала:

«…Валентина Адмакина: «Мой бывший муж – Козловский Петр Петрович, владелец завода «Маяк» и базы отдыха «Каравелла». Это страшный человек. В 2004 году он финансировал оранжевый переворот, деньги от него поступали на счет партии «Батькивщина». Во время последних событий в Киеве супруг спонсировал боевиков «Правого сектора». Мне об этом стало известно от его ближайшего окружения…

… Во время революционных крымских событий весны 2014 года Козловский судорожно метался между Херсоном и Польшей, но вскоре убедившись, что ему лично ничто не грозит, потерял страх. Вернулся в город и по настоящее время находится под покровительством представителей уже определённых российских силовых структур Севастополя, являясь по-прежнему гражданином Украины… …В феврале 2015 года в Севастополе в полном объеме не состоялась национализация промышленных предприятий города. Это повлекло за собой далеко идущие многочисленные негативные последствия. Завод «Маяк» остался в собственности Козловского»…

Т.е., как вы видите, даже противники Козловского ни единым словом не упомянули, что он эмигрировал в США. Хотя и эта информация проверяется достаточно быстро.

И одной этой официальной лжи от Людмилы Козловской европейским политикам более чем достаточно, чтобы вся остальная аргументация была также поставлена под сомнение.

Хотя, помимо дел польских и украинских еще имеется отдельная новелла, связанная с работой ФОД в Казахстане…

Но этим пусть занимаются власти Астаны.

Для Киева же куда важней, чтобы как можно быстрее были расставлены все точки в киевской части эпопеи ФОД.

Потому что на сегодня представительство ФОД в столице Украины работает, как ни в чем не бывало.

Россия же наращивает мощь информационных атак. Вскрывая все новые и новые «гибридные консервы»…

Татьяна КАТОЙЧЕНКО

Залиште свою думку!