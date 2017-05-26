Гурт Hurts приїде в Україну заради концертів у двох містах

Легенди сучасної сцени, британці Hurts, у рамках масштабного туру країнами Європи дадуть два сольних концерти в Україні

До гастрольного графіка Hurts потрапили два українських міста: Львов – 22 листопада 2017 року та Київ – 23 листопада .

Романтики Тео і Адам приїдуть до Львова та Києва зі своїм новим альбомом Desire, який вийде цього року. Та, звісно ж, концерти Hurts не обійдуться без їхніх визнаних усім світом хітів.

Цієї весни Hurts уже опублікували сингл із нового альбому Desire – пісню Beautiful Ones.

Уже відомо, що квитки на концерт легендарних британців у Львові 22 листопада можна буде придбати з 2-го червня.

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