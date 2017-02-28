Хто випив воду в Умані: на реконструкції одіозного фонтану державним коштом були відмиті чималі гроші

Фонтан на 23 млн. гривень або кому вдалось відмити кошти з Державного бюджету в Умані? До кого ведуть корупційні ниточки у Верховній Раді Україні? – відповідь очевидна: до народного депутата, уманського “благодєтєля” Антона Яценка!

Неодноразово народний депутат Антон Яценко публічно заявляв, що за його ініціативи вдалося “вибити” бюджетні кошти та спонсорську допомогу на реконструкцію скверу ім.Т.Г.Шевченка.

У квітні 2016 року Постановою Кабінету Міністрів України з Державного бюджету України виділили 21 млн грн. будівництво фонтану в м. Умань.

Попри те, що кошти з Державного бюджету надійшли у липні 2016 року – тендер оголосили аж через 2 місяці: відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради було проведено аукціон, відкриті торги на закупівлю загальною вартістю 23 205318 тис.грн. по реконструкції скверу ім.Т.Г.Шевченка.

В аукціоні брали участь три юридичні особи ТОВ “Імперія води” (04210,м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 6, корпус 4, офіс 1), ПП “Центр-Монтаж-Енерго” (20300, м.Умань, вул..Чехова,5 кв.8), ТОВ “МБП-Тепломережа” (20001, м.Христнівка, вул.Ювілена, буд.14).

У поданих пропозиціях, які розміщені на офіційному веб-порталі “Прозоро”, подані документи, які свідчать про антиконкурентні узгоджені дії.

ТОВ “Імперія води” надала довідку, що планує залучити субпідрядну організацію ПП “Центр-Монтаж-Енерго”.

ПП “Центр- Монтаж-Енерго” надало довідку, що планує залучити субпідрядну організацію ТОВ “Імперія води”.

ТОВ “МБП-Тепломережа” надало довідку, що планує залучити субпідрядну організацію ТОВ “Імперія води”.

Також документи, які надавалися на ім’я директора ТОВ “Імперія води” знаходяться в пропозиціях ПП “Центр-Монтаж-Енерго” та ТОВ “МБП-Тепломережа” .

Кожен із учасників тендеру залучав інших, як субпідрядників та як виконавців робіт і тому хто б не виграв, кожна з даних трьох компаній була отримувачем бюджетних коштів. Наприклад, у конкурсній документації ТОВ “Імперія води” зазначено, що у разі якщо товариство виграє тендер, буде залучено субпідрядником ПП “Центр-монтаж-енерго”, яке також у свою чергу при перемозі тендеру залучить субпідрядником ТОВ “Імперія води”. Таким чином, учасники фактично гарантували собі спільне виконання підряду.

Тут зазначимо, що замовник – відділ Житлово-комунального господарства Уманської міської ради жодного порушення у даному бізнес-трикутнику не побачило! І таким чином у тендері перемогло ТОВ “Імперія води”.

Також є ще одна корупційна складова в оформленні тендерної документації даних підприємств – договори оренди укладені один з одним на постачання обладнання (в даних договорах зафіксований факт накладання печатки та підпису, НЕ ОРИГІНАЛУ!, що може свідчити про відсутність досвіду у компаній).

За наявною інформацією будівельні роботи щодо реконструкції скверу ім.Т.Г.Шевченка у місті Умань виконувало ПП “Центр-монтаж-енерго”, яке належить депутату Черкаської обласної ради від ПП “Відродження” Володимиру Кокодзею. Саме на його користь, півтора роки тому Яценко зняв свою кандидатуру першого номера, що очолював партійний список ПП “Відродження” до Черкаської обласної ради.

У липні 2016 року народний депутат Антон Яценко та міський голова Умані Олександр Цебрій обіцяли, що за півроку зведуть сквер та фонтани. Щоправда, всі кошти виділені з Державного бюджету на будівництво фонтанів реалізувати не вдалося. Тому замовник будівництва – відділ ЖКГ Уманської міської ради повернув у Державний бюджет 500 тис. грн.. Натомість – на 2017 рік було закладено 1 млн. 800 тис. грн. на реконструкцію парку та добудову фонтану. Ось така “РЕАЛЬНА” економія!

На відео, що додається – видно, що будівельні роботи у 2016 році ведуться з порушенням будівельних норм.

Ще один гучний факт з інтерв’ю на відео, що додається (8 хв 09 с): директор компанії ТОВ “Імперія води”, що виграла тендер дає відповідь на питання “Хто для вас є Антон Яценко?”; – Відповідь “Как кто??? Заказчик!”

Нагадаємо, що за інформацією видання “Наші гроші”: Правоохоронці підозрюють, що службові особи відділу ЖКГ Уманської міської ради Черкаської області, зловживаючи службовим становищем, внесли неправдиві дані до актів виконаних робіт на користь ТОВ “Імперія води Україна” і розтратили 20 млн грн. бюджетних коштів.

Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13 січня.

У вересні минулого року відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради замовив ТОВ “Імперія води Україна” реконструкцію скверу імені Тараса Шевченка на 23,10 млн грн.

У жовтні-грудні 2016 року відділ ЖКГ на підставі актів виконаних робіт перерахував ТОВ “Імперія води Україна” кошти на загальну суму 20,48 млн грн.

Втім, як встановило слідство, станом на кінець грудня минулого року ремонтні роботи в сквері не завершені і перебувають лише на початковому етапі.

В рамках кримінального провадження № 12017250000000005 від 06.01.2017, яке розслідує слідче управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, суд надав слідчім доступ до документів щодо реконструкції скверу, які перебувають в приміщеннях управління ЖКГ та ТОВ “Імперія води Україна”.

Засновниками фірми “Імперія води Україна” є Сергій Ноздрачьов та Ігор Великий, який також є керівником підприємства. Ноздрачьов та Великий також володіють підприємством зі схожою назвою ТОВ “Імперія води”. Крім того, Ноздрачьов є ще співзасновником ТОВ “Еко-фільтр” та ТОВ “Грін-трейд”.

За даними системи “Прозорро”, “Імперія води Україна” почала вигравати тендери з серпня 2016 року. З того часу вона виграла відкриті торги на загальну суму 28,06 млн грн.

Залиште свою думку!