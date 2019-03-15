Об этом в ходе пресс-конференции «На чем основываются рейтинги кандидатов в Президенты?» сказал председатель общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский.

«Задаю, вопрос: кандидат в президенты Гриценко объединяет вокруг себя кого? Таких же, как он сам, циничных, нечестных людей, которые в ходе своей политической карьеры обманывали простых украинцев? Вы идете во власть, обещаете быть честными и порядочными, но сами поступали и поступаете нечестно? Я очевидец происходящего и лично знаю о том, как каждый из них «защищал» интересы простых людей. К тому же все их рейтинги «дутые». Нет тех рейтингов, нет поддержки народа. Не вводите избирателей в заблуждение», – сказал Андрей Пелюховский.

При этом он привел примеры из своего опыта общения с каждым, кто сегодня в рядах команды Гриценко позиционирует себя честным и готовым менять «прогнившую систему».

«Начну с Гриценко. Полтора года назад 500 сокращенных сотрудников одного из предприятий попросили меня связать их с Гриценко, поскольку видели в нем политика, который может защитить интересы простых рабочих. И когда люди собрались на встречу, я набрал по телефону «мессию» и включил громкую связь. Тогда люди услышали, как Гриценко цинично посоветовал им искать защиту у представителей действующей власти. К Добродомову за помощью обращался я лично, когда, будучи 3 дня директором предприятия получил предложение поучаствовать в грабеже государственного имущества. Я заблокировал сделку, за что был тут же уволен. Так вот Дмитрий вместо помощи посоветовал мне договориться с инициатором противозаконной сделки! Сегодня в команде Гриценко также Лещенко и Наем. На призывы оказать помощь в отстаивании интересов украинцев в 2016 году также получили отказ. То есть, создается команда политиков, от деятельности которых простым украинцам пользы не будет», – констатировал Пелюховский.

Напомним, досудебным расследованием уголовного производства, которое касается продажи за бесценок объектов недвижимости и земельного участка в Киеве на улице Бориспольская 14, к которому причастен экс-министр обороны Анатолий Гриценко, будут расследовать детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Надзорное производство возложено на Специализированную антикоррупционную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины.

Источник – from-ua