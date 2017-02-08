Гройсман і профільні міністри не видали жодного оборонного замовлення – Наливайченко

Екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко прокоментував розслідування «Резонансу» БЕЗПЕКОВИЙ БЮРОКРАТИЗМ ТА ДЕРЖАВНИЙ ЗЛОЧИН щодо невикористаних торік бюджетних коштів, наданих Міністерству оборони з резервного фонду для зміцнення боєздатності української армії

«Не армія не освоїла, а Гройсман і профільні конкретні міністри не видали жодного оборонного замовлення, – наголосив лідер Руху «Справедливість» Валентино Наливайченко. – Функція армії, подивіться, ось які бійці, ось як вони живуть і як служать. А ось функція українського прем‘єра і міністрів вилізти з кабінетів, замовити такі модулі. Ми, як рух Справедливість, вже 6-й привозимо. Як зразок від українських підприємств».

Напередодні “Справедливість” передала черговий санітарний модуль бійцям на передову. Цього разу санітарний модуль слугуватиме воїнам 30 Окремої механізованої бригади, яка базується у Волновасі. Такі модулі виготовляються у Дніпрі та відповідають усім стандартам ЕС та НАТО.

За словами Валентина Наливайченка, «держава повинна робити замовлення оборонним підприємствам, як це відбувається в країнах НАТО. Виділяється фінансування, робиться оборонне замовлення, який приймають ті медики і військовослужбовці, позиції яких потрібно посилювати. Все це має відбуватися під пильним контролем громадськості, волонтерів, журналістів. Має бути адресне та прозоре фінансування».

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