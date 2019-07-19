Грязные выборы: в Одесской области по заказу скандального Виталия Саутенкова распространяли черный пиар и продуктовые наборы

Чем ближе ко дню выборов, тем грязнее технологии. В Одесской области скандальный депутат-сепаратист заказал грязный пиар в адрес оппонента. И пока одна группа агитаторов распространяет заведомую ложь, вторая «одаривает» округ продуктовыми подачками.

На фото – Виталий Саутенков После того, как на месте задержания были проведены первоочередные следственные действия, журналисты и активисты направились в Одессу, чтобы проверить еще один инсайд. По имевшейся информации в районе улицы Раскидайловской должен был находиться арендуемый Виталием Саутенковым склад, с которого задержанная на киевской трассе антиагитационная «чернуха» была вывезена в Раздельнянский район. Найти этот склад не составило труда. В помещениях в присутствии полиции также было обнаружено большое количество различной агитации в поддержку Саутенкова и против его оппонента Игоря Васильковского.

Отметим, что депутат Одесского облсовета Виталий Саутенков известен в Одессе как фигурант многих криминальных историй.

В частности, «правая рука» Саутенкова Александр Кушнарев, который возглавляет фракцию «ОппоБлока» в Лиманском райсовете, в 2017-м году был организатором похищения нардепа Аленксея Гончаренко, которого предполагалось сделать инвалидом. Этот план провалился, Гончаренко был освобожден в ходе спецоперации правоохранителей. Когда история с похищением получила резонанс, СМИ опубликовали видеозапись, на которой подельник Саутенкова Александр Кушнарев обсуждает с кем-то по телефону планы по созданию т.н. «Одесской народной республики». В этом разговоре он говорит, что его группировка намерена раскачивать ситуацию для свержения действующей власти и изменения конституционного строя.

Источник в нынешнем избирательном штабе Виталия Саутенкова сообщает, что, помимо грязных технологий с распространением дезинформации об оппонентах, Саутенков намерен повлиять на суды, если его не устроит результат будущих парламентских выборов.

«Мы вложили в округ больше миллиона долларов. Он (Саутенков — ред.) засеивает округ гречкой. Когда пришли «зеленые» он очень сильно злился. Потом заявил, что не отдаст округ вообще никому. В штабе есть план на массовые фальсификации, помимо черного пиара. В штабе говорят, что если отрыв будет не очень большой благодаря фальсификациям, то они будут разваливать комиссии, пытаться через суд доказать неправомочность этих выборов,» — рассказал источник в предвыборном штабе Виталия Саутенкова.

Кроме того, Виталия Саутенкова с связке с другим оппозиционером Витором Баранским часто упоминают в связи с контрабандой на Одесской таможне и изготовлением и распространением фальшивых денег.

Недавно стало известно, что компании — два последних официальных места работы депутата одесской облрады от «Оппоблока» Саутенкова — «засветились» в серьезных криминальных делах. Так, правоохранители в текущем году открыли дело о незаконной добыче песка в Днепропетровской области, в которой замешана фирма «Сапсан Трансшип». По данным следствия, правонарушение осуществлялось в 2015-2018 годах, когда Саутенков работал в указанной фирме. Размер ущерба оценивается в 544 миллиона гривен.

Еще одно дело, расследуемое правоохранителями, касается компании «СТС шипинг», в которой Саутенков работает замедиректора на данный момент. Согласно материалам следствия, должностные лица Администрации морских портов Украины и одесского филиала госпредприятиях не брали обязательные платежи во время осуществления захода судов в Одесский морской торговый порт.

Декларация Саутенкова сразу демонстрирует – человек он далеко не бедный: у него есть немало недвижимости, элитное авто, дорогие украшения и произведения искусства, а также миллионы наличкой. Так, за семьей одесского депутата в 2018-м году значится две квартиры в Одессе, земельный участок на 1600квадратов, два офиса, один из которых площадью почти тысяча квадратных метров. Один из офисов, семья депутата, по всей видимости, приобрела в прошлом году. По крайней мере, в декларации за 2017 год указан был лишь один офис в Одессе.

Стоит также отметить, что в декларации за 2016-й год Сатуенков вписывал еще одну квартиру почти на 200 квадратных метров, которая в 2017-м году куда-то «исчезла» из документа. Может, депутат попросту запутался во всем своем имуществе?

Есть у Саутенкова три дорогие картины, две иконы, три пары элитных часов, антикварное изделие и ювелирное украшение. Также на оппоблоковца зарегистрирован внедорожник.

Немало депутат сумел накопить сбережений, которые он хранит как в гривне, так и в иностранной валюте: 2,1 миллионов гривен, почти 415 тысяч долларов США и более 180 тысяч евро. Сбережения жены Саутенков не указал, отметив, что она отказалась предоставлять данную информацию.

При этом официальные доходы депутата весьма и весьма скромные – за весь год он заработал в компании «СТС шипинг» около 72 тысяч гривен. Правда, Саутенков еще указал доход в 600 тысяч гривен от занятия предпринимательской деятельностью, хотя какая именно деятельность принесла ему эти деньги, неизвестно. Как предприниматель жена депутата принесла в семью 100 тысяч гривен. При этом найти в реестре какой-то бизнес семьи Саутенковых не удалось.

По материалам from-ua

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