Графік роботи банків, Нової пошти та Укрпошти на 9 травня
9 травня, на українців чекає додатковий вихідний. 9 травня – це офіційне державне свято, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Графік роботи Нової пошти:
- 8 травня – графік буднього дня;
- 9 травня – з 09:00 до 16:00;
- 10 травня – графік роботи, як у будній день.
Графік роботи Укрпошти
Укрпошта 9 травня не працюватиме, 10 травня відділення будуть функціонувати у режимі роботи неділі.
В інші дні – 6, 7, 8, 11 травня підприємство працює у звичайному режимі.
Графік роботи банків
У Нацбанку затвердили графік роботи банків України на свята. Згідно з даними, 9 травня – вихідний. Зате банки будуть відпрацьовувати 11 травня за вихідний 30 квітня.
За матерілами fakty.com.ua