Графік роботи банків, Нової пошти та Укрпошти на 9 травня

9 травня, на українців чекає додатковий вихідний. 9 травня – це офіційне державне свято, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Графік роботи Нової пошти:

8 травня – графік буднього дня;

9 травня – з 09:00 до 16:00;

10 травня – графік роботи, як у будній день.

Графік роботи Укрпошти

Укрпошта 9 травня не працюватиме, 10 травня відділення будуть функціонувати у режимі роботи неділі.

В інші дні – 6, 7, 8, 11 травня підприємство працює у звичайному режимі.

Графік роботи банків

У Нацбанку затвердили графік роботи банків України на свята. Згідно з даними, 9 травня – вихідний. Зате банки будуть відпрацьовувати 11 травня за вихідний 30 квітня.

За матерілами fakty.com.ua

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