ГПУ взяла на контроль «дело Ганаха»

Генпрокуратура взяла на контроль досудебное расследоване в уголовном производстве против должностных лиц ПАО «Креди Агриколь банк».

Первый заместитель Генпрокурора Дмитрий Сторожук проинформировал главу парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, что ГПУ рассмотрела и взяла на контроль его обращение в интересах общественной организации «Национальный антикоррупционный союз», касающееся досудебного расследования в уголовном производстве против должностных лиц ПАО «Креди Агриколь банк».

Об этом сообщается на официальном сайте «Национального антикоррупционного союза».

Как известно, 14 декабря 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство под №12017100000001296 в отношении члена правления Публичного акционерного общества “Креди Агриколь банк” Вадима Ганаха. По информации «Экономических известий», речь идет об уголовном преступлении по статье 191 ч.5 УК Украины, совершенному Ганахом по предварительному сговору с группой лиц.

Сайт «ОРД» недавно опубликовал материал-расследование «Ганах из Credit Agricole стал первым подозреваемым в деле «банкиров – конвертаторов».

А на сайте канала 112 появилось открытое обращение главы «Национального антикоррупционного союза» Андрея Володкевича к руководству ПАО «Креди Агриколь банк» в связи с «делом Ганаха».

По информации «Контрактов», Вадим Ганах родился в 1973 году в Киеве. В 1994 окончил Киевский национальный экономический университет по специальности “Финансы и кредит”.

В «Креди Агриколь банк» работает с 2007 года. Нынешняя должность – член правления, директор по финансовым рынкам.

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