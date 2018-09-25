Горящие туры на Сейшельские острова из Киева

В принципе, на Сейшелах все предназначено для отдыха.

На большинстве обитаемых островов расположен только один отель, который состоит из небольших хижин – бунгало. Все они разбросаны по острову и располагаются в самых живописных местах. И пусть вас не пугает слово «хижина», оборудованы номера по самому высокому разряду и обслуживаются безукоризненно. Причем, работает персонал быстро и незаметно, поэтому иллюзия необитаемости создается полнейшая. За весь отдых можно вообще ни разу не встретиться даже со своими соседями. Так что, отдых Сейшелы – Киев обязательно оставит самые приятные воспоминания.

Как только не называют Сейшельские острова туристы – и «раем на земле», и «островами Робинзона», и «пиратскими островами». Другого места, настолько подходящего для самого комфортного отдыха, найти трудно. Здесь всегда тепло, климат можно разделить на сезоны лишь условно, замечательно теплая вода и прекрасные песчаные пляжи, к тому же все эти сто пятнадцать островов, утопающих в густой зелени, населены далеко не все. А невероятная подводная жизнь Индийского океана поражает воображение. Поэтому и привлекают они тех, кто стремится хоть ненадолго убежать от суеты, туда, где можно почувствовать себя Робинзоном. Горящие туры на Сейшелы из Киева с https://hottours.in.ua/catalog/sejshelskie_ova/ позволят это сделать в полной мере.

Конечно, отдых на Сейшелах по карману не каждому, дешевым его не назовешь. На небольшом островке номер в пятизвездочном отеле будет стоить немалую сумму. Надо быть готовым к тому, что горящие туры на Сейшелы из Киева цены имеют достаточно высокие, это надо иметь в виду. Немного дешевле может стоить скромный домик-бунгало. Однако, какими деньгами можно измерить мечту о жизни на сказочном необитаемом острове?

Никаких особых достопримечательностей, кроме природных, на Сейшельских островах нет. Но природные богатства радуют всех без исключения туристов. Экскурсионные туры на Сейшелы из Киева вам, конечно же, не предложат. Зато возможность побывать на других островах здесь всегда есть. Есть также экскурсии в рыбачьи деревни, где можно познакомиться с бытом местных жителей и попробовать экзотические национальные блюда. На других островах, например на острове Серф, который представляет из себя небольшой коралловый атолл, входящий в национальный парк им.Святой Анны-Марии, можно и порыбачить и заняться дайвингом. Здесь потрясающе разнообразный подводный мир – разные виды рифовых рыб, крабов, морских звезд, осьминогов и других обитателей морских глубин. Еще один интересный для любителей природы остров, парк которого охраняется ЮНЕСКО, Праслин. Сюда едут полюбоваться уникальной растительностью и множеством видов птиц. Кстати, символ Сейшел пальма коко-де-мер произрастает здесь же. Самым крупным островом архипелага является остров Маэ, где располагается столица Сейшел – Виктория. До сих пор ходят легенды, что пираты прятали на этом острове клады, и не все из них открыты. Поэтому искатели пиратских кладов продолжают надеяться на удачу.

Сегодня горящие туры на Сейшелы с вылетом из Киева очень просто купить в любом турагентстве. На Сейшельских островах аэропорт есть только на острове Маэ. Попасть на другие острова можно с помощью местного транспорта, проще говоря, на лодках. Необыкновенные Сейшелы обязательно оставит самые незабываемые впечатления.

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