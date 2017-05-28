«Гора Моисея»: духовный форум в Киеве примет представителей из 100 стран

Эксклюзивный комментарий лидера ДЦ «Возрождение» Владимира Мунтяна о Колледже «Гора Моисея»

В преддверье Библейского колледжа «Гора Моисея», ежегодно проводимого Духовным Центром «Возрождение», и который в этом году будет проходить в Киевском Дворце Спорта с 19 июня по 14 июля, мы попросили лидера «Возрождения» Владимира Мунтяна рассказать о предстоящем событии.

Колледж “Гора Моисея” – это грандиозное событие для верующих людей, на него съедутся протестанты со всего мира. Около 12000 человек из различных уголков Украины и более чем из 100 стран! Каждый год на этом огромном духовном форуме происходят чудеса исцеления и это неопровержимый факт.

«Гора Моисея» – это уникальное событие, где в течение месяца проходят ежедневные молитвы, учения, и хвала Господу. Кроме того, это единственный в своем роде тренинг личностного роста, который откроет двери уже в 13-й раз и имеет просто грандиозный успех по всему миру.

Колледж имеет такое название, поскольку как написано в Библии именно на горе, если быть более точным, то на Горе Синай, Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей. Всегда нужно помнить, что эти заповеди не просто какая-то древняя легенда, это реальные основы поведения человека в нашем непростом мире. Если человек будет следовать этим заповедям, тогда он априори будет нести в мир добро. А мир, как известно, отвечает тебе тем же, что ты в него приносишь. Следовательно, соблюдая заповеди данные Господом, ты делаешь лучше свою жизнь и жизнь других людей.

Самое главное это то, что на Колледже происходят чудеса. Люди исцеляются от неизлечимых болезней, впервые за много лет встают с инвалидных колясок и вообще меняют свою жизнь, обретают успех, счастье и благополучие. Именно поэтому, студентов Колледжа становится все больше с каждым годом. В этом году к нам приедут участники более чем из 100 стран мира. Самая большая арена страны – Киевский Дворец Спорта уже не способен вместить всех желающих. На колледже будут рассматриваться насущные проблемы людей, спикеры будут учить, как справляться с ними, как побеждать невзгоды, болезни и как добиваться успеха.

История Колледжа «Гора Моисея» берет свое начало в Днепропетровске, где в 2002 году был открыт Духовный Центр «Возрождение». Уже через 3 года, в 2005 году, состоялся первый Библейский колледж.

Первый выпуск колледжа “Гора Моисея” составил 158 человек, и с каждым разом стремительно расширялся. Восьмой выпуск торжественно отпраздновали 2,5 тысячи студентов. После этого, в 2011 году мы открыли церковь в Киеве, и с 2013 года занятия Библейского колледжа «Гора Моисея» стали проводить в столице.

За тринадцать лет Колледж «Гора Моисея» достиг огромной популярности. С 2013 года наши студенты заполняют каждое место самого большого зала страны – Дворца Спорта. Студенты приезжают из стран СНГ, из таких европейских стран, как Норвегия, Дания, Франция, Швейцария, Португалия, Италия, Испания, Германия и многих других, из США и Канады, из Израиля, из Нигерии, из Австралии, в общей сложности, повторюсь, более чем из 100 стран. И, конечно же, со всех уголков Украины.

Наша команда, сотрудники Духовного Центра «Возрождение», начинают готовиться к Колледжу за несколько месяцев. Примерно 300 человек, задействованных в подготовке и проведении колледжа, буквально живут этим событием день и ночь. Когда же начинается сам Колледж, в этом году он будет проводиться с 19 июня по 14 июля, в ежедневную круглосуточную работу включаются сотрудники компаний, которые занимаются техническим сопровождением, специалисты, обеспечивающие безопасность на мероприятии, медицинский персонал, и многие другие.

Колледж «Гора Моисея» – это мероприятие, нуждающееся в определенной дотации. Для его воплощения мы всегда ищем дополнительные средства, ищем спонсоров. Денег, полученных в качестве добровольного пожертвования на организацию и обеспечение, не достаточно для погашения всех расходов, связанных с проведением Колледжа на самом высоком уровне. Среди студентов колледжа очень много малоимущих людей, которым сложно оплатить все расходы в столице, связанные с проездом, проживанием в хостелах и питанием. И если человек не в состоянии сделать взнос на организацию учебного процесса, то никто его к этому не принуждает. Затратная же статья Колледжа складывается из аренды Дворца Спорта на месяц, аренды на весь этот период масштабного комплекта оборудования, включающего в себя профессиональную звуковую и световую технику высшего класса, светодиодные экраны самого последнего поколения, работу десятков высококвалифицированных специалистов. Стоит заметить, что сумма аренды всей техники превышает даже стоимость аренды помещения. Кроме того, оплачивается работа всех задействованных служб, таких как охранные структуры, скорая помощь, пожарные службы и так далее. Также для всех студентов колледжа в память об участии в нем изготавливаются футболки с логотипом, которые студенты забирают себе домой. Кроме этого, задолго до начала колледжа организовывается рекламная компания: печатаются специальные информационные буклеты, идет реклама по телевиденью и в интернете, осуществляются прозвоны студентов по телефонам с предоставлением информации о колледже «Гора Моисея». Все это требует больших финансовых вложений и участия большого количества людей.

В некоторых СМИ появились материалы, имеющие цель дискредитировать Колледж, также в них присутствуют необоснованные обвинения в адрес Духовного Центра «Возрождение» и лично в мой адрес. По моему мнению, эти СМИ довольно странно трактуют право на свободу слова. Они считают, что можно писать, всё, что вздумается. Не проверяя информацию, не подтверждая никакими фактами. Считают, что можно обвинять кого-то, не имея доказательств. Независимо от мотивов, я думаю, что главная проблема в невежестве. В нежелании понять и признать то, что не укладывается в рамки их привычной логики. Отсюда и всевозможные домыслы, и инсинуации о каких-то финансовых махинациях, обмане, массовом гипнозе… Проблема в нежелании этих отдельных представителей СМИ вникнуть в саму суть явления. Суть заключается в том, что тысячи людей едут на Колледж, чтобы начать новую жизнь, в которой они будут здоровы и успешны. И едут потому, что знают, что обретут всё это.

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