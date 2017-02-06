Головним диригентом Опери Граца і філармонійного оркестру стала українка
Українська диригент Оксана Линів призначена головним диригентом Опери Граца і філармонійного оркестру цього ж австрійського міста.
Контракт почнеться в сезоні 2017/18 і триватиме до сезону 2019/20 включно.
Про це повідомляє прес-служба австрійського театру.
Оксана Линів народилася на Львівщині у місті Броди. Її батько – керівник народної хорової капели «Боян» м. Броди Ярослав Линів.
У 2004 році вона стала фіналісткою Міжнародного диригентського конкурсу імені Ґустава Малера в Німеччині. Опісля цього Линів опинилась під дуже сильним фокусом уваги з боку європейських музичних кіл.
За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика».
Паралельно з цією роботою Оксана Линів працює як запрошений диригент у різних театрах Європи.
Джерело: infokava.com