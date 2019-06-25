Главные преимущества маникюра с применением спа-процедур

Красивые и аккуратные ноготки – незаменимая часть образа успешной современной женщины.

Все девушки стараются активно следить за своими руками и регулярно посещать мастера маникюра. Сегодня можно выбрать разные методы и техники работы с ногтевыми пластинами. И спа-маникюр – один из самых результативных и полезных.

Записаться и сделать маникюр в Киеве можно на alae.com.ua/uslugi/manikjur. Применение спа-процедур не имеет практически никаких противопоказаний. В чем же особенность такой услуги? И какие она преимущества имеет?

Особенности спа-маникюра

Спа-маникюр – это уникальный способ ухода за ногтями, который предусматривает не только эстетическое обновление, но и оздоровление. Кроме стандартной обработки кутикулы и ноготков мастер занимается их укреплением и улучшением. Процедура также предусматривает массаж и релаксацию.

Обычно в комплекс спа-маникюра входят такие услуги:

размягчающие ванночки с добавлением увлажняющих компонентов, эфирных масел и морской соли;

увлажняющие и питательные маски на основе натуральных компонентов;

нанесение питательного крема или лосьона;

легкий расслабляющий массаж;

парафинотерапия;

легкий пилинг для улучшения состояния кожи рук.

Кроме этого, мастер приводит в порядок ногтевые пластины. Он придает им правильную форму, отшлифовывает их поверхность. Также он аккуратно удаляет кутикулу при помощи обрезной или европейской техники.

Главные преимущества спа-маникюра

Такой маникюр имеет много преимуществ. Во-первых, он позволяет приятно провести время и расслабиться. Массаж и ванночки снимают напряжение. За несколько часов процедуры ручки полностью обновляются.

Во-вторых, спа-процедуры имеют омолаживающий эффект. Они удаляют мертвые клетки кожи, укрепляют ноготки, придают им здоровый цвет. Также стоит отметить, что все ванночки и маски помогают восстановить ногти после агрессивного воздействия гель-лаков и некачественного наращивания.

Еще один несомненный плюс процедуры – возможность применять ее для всех клиентов. Спа будет полезным людям с разными типами кожи и ногтевых пластин. С помощью такого маникюра можно решить даже самые запущенные проблемы, постепенно вернуть здоровье и силу ногтям.

В общем, процедура дает отличный эффект. После нее кутикула отрастает дольше, становиться тоньше и мягче. К тому же ручки длительное время выглядят аккуратно и ухожено.

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